Mueren tres indígenas y 10 más resultan heridos en medio de combates entre bandas criminales en la Sierra Nevada de Santa Marta

-Tres indígenas resultaron muertos y diez más heridos en la Sierra Nevada de Santa Marta, al quedar atrapados en medio de una confrontación armada entre las bandas criminales del ejercito gaitanista del «clan del golfo» y «los Pachenca» que se disputan la supremacía territorial por el negocio del narcotráfico.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que se desplegó una operación conjunta de Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, para proteger a la población civil y evacuar de manera helicoportada a 10 civiles heridos de la comunidad indígena Serankwa, en la vereda Palestina, municipio de Aracataca, Magdalena, tras las confrontaciones entre esos grupos armados ilegales.

La operación fue realizada con apoyo de capacidades aéreas, permitiendo rescatar a cuatro hombres, cuatro mujeres y dos menores, quienes requerían atención médica urgente.

#LoÚltimo | Nuestros soldado de @Ejercito_Div1, con apoyo de la @Ejercito_Davaa, @FuerzaAereaCol y @PoliciaColombia, ingresan al sector de Seránkua, en Aracataca, #Magdalena. ?Ellos tendrán el objetivo de restablecer el orden y seguridad en el sector, neutralizar las… pic.twitter.com/6AGarMFmzF — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 10, 2026

El comandante del Ejército Nacional, Mayor General Royer Gómez Herrera, confirmó que producto de los enfrentamientos de los actores armados, tres integrantes de la comunidad perdieron la vida y diez más resultaron heridos, entre ellos dos menores de edad.

Los heridos fueron trasladados de manera segura a un centro médico en Santa Marta, donde reciben atención especializada.

#AEstaHora | Los soldados de la @Ejercito_Div1, @Ejercito_Davaa, en articulación con @FuerzaAereaCol, @PoliciaColombia, @FiscaliaCol y autoridades locales, desarrollan operaciones aéreas de apoyo humanitario, para la extracción de integrantes de las comunidades indígenas, entre… pic.twitter.com/fm2LqACKUr — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 10, 2026

Margarita Guerra, la gobernadora del Magdalena, indicó en su cuenta en X que desde el primer momento ha estado al frente de la situación de los hermanos mayores de la comunidad arhuaca que resultaron heridos en medio de los enfrentamientos entre dos grupos armados organizados en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. «Como Gobernadora, pero también como madre, esta situación me conmueve profundamente y nos exige actuar con toda la capacidad institucional», señaló.

Agregó que junto al Ejército Nacional lideramos una misión humanitaria para el rescate y traslado de los indígenas arhuacos afectados, activando todas las rutas interinstitucionales para garantizar su atención.

Desde el Gobierno del Magdalena activamos el sistema Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres y decretamos alerta amarilla para brindar atención prioritaria en el Hospital Julio Méndez Barreneche, subrayó.

«Además, dispusimos 7 ambulancias de la Red Pública Hospitalaria para garantizar el traslado y la atención oportuna de quienes hoy más lo necesitan. Seguimos trabajando con todas las instituciones para proteger la vida y garantizar atención digna a nuestras comunidades», puntualizó.

Grupos Armados Organizados en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Como Gobernadora, pero… pic.twitter.com/fCa71bspV3 — Margarita Guerra (@mmarguiguerra) March 10, 2026

El pasado domingo, la Defensoría del Pueblo hizo un enérgico llamado al clan del golfo y al autodenominado grupo autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) a dejar a la población civil por fuera de los enfrentamientos armados que han venido teniendo, de manera intermitente, desde el pasado 17 de febrero en zona rural de Aracataca, Magdalena.

Recordó que el pasado febrero, en el marco de los espacios sociojurídicos de conversación, ambos grupos armados firmaron con el Gobierno nacional compromisos sobre el respeto al DIH y a la población civil.

Sin embargo, como resultado de los combates del 6 y 7 de marzo en Cerro Azul, parte alta de la comunidad indígena Serankwa, un miembro de la comunidad murió como consecuencia de la explosión de una granada y al menos seis civiles, también pertenecientes al pueblo indígena Arhuaco, entre ellos un niño de seis años, quedaron heridos y requieren atención médica urgente.

Igualmente, dos mujeres están desaparecidas y ha sido reportada la incineración de viviendas, corrales y animales de propiedad de la comunidad. Las actividades educativas están suspendidas y hay restricciones a la movilidad, material bélico en la zona y riesgos de confinamiento y desplazamiento forzado como consecuencia de las confrontaciones.

«Insistimos en la exigencia a los dos grupos armados a cesar definitivamente las confrontaciones y permitir la habilitación de un corredor humanitario libre de minas antipersonal para que la comunidad y los actores humanitarios trasladen a las personas heridas hasta donde puedan recibir la atención que necesitan. Esta solicitud fue transmitida a través de canales humanitarios de los espacios sociojurídicos que el Gobierno mantiene con estos grupos. El autodenominado EGC no ha dado respuesta», precisó la Defensoria.

Añadió que estos riesgos que se materializaron habían sido advertidos en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 sobre la Sierra Nevada y también en nuestro comunicado público del pasado 22 de febrero.

Igualmente reiteró la solicitud urgente a las autoridades competentes para atender la situación de riesgo y violación de derechos humanos y al DIH que padecen las comunidades rurales de Aracataca.

«Hacemos un llamado a los entes territoriales a desarrollar acciones de alistamiento y activación de los planes de contingencia y mecanismos de articulación y coordinación con la Unidad para las Víctimas, con el fin de atender humanitariamente a las familias ante eventuales desplazamientos masivos o confinamientos», concluyó.