Duros golpes asesta la fuerza pública a disidencias de las Farc; en Bajo Calima fueron abatidos 5 integrantes

–El propio presidente Gustavo Petro reportó este miércoles a través de su cuenta en X uno de los golpes asestados a las disidencias de las Farc, esta vez en el Valle del Cauca. «Operación de la armada nacional en el bajo Calima, 5 personas muertas 4 sometidas y 1 capturado de la columna Jaime Martinez, de los narco grupos de Marlon».

Reseña, además, que fueron incautados 13 fusiles y finaliza destacando que fue un exito militar en la lucha contra el narcotráfico.

En otra acción policial en el mismo departamento, fue capturado un sujeto de confianza de alias «Calarcá», cabecilla disidente de las Farc.

El General William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía, informó que durante controles viales en la ciudad de Palmira, tambien Valle del Cauca, fue capturado alias ‘Negro Duván’, principal cabecilla financiero de la estructura ‘Rodrigo Cadete’ del grupo residual de las Farc.

Este sujeto, con cerca de 10 años de trayectoria delictiva, sería hombre de confianza de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Cotiz’, y habría sido designado para expandir las finanzas ilegales de esta organización en los departamentos de Huila y Caquetá.

Alias ‘Negro Duván’ también sería el responsable de más de seis homicidios y estaría implicado en el secuestro de dos caficultores en Acevedo (Huila), presuntamente por el no pago de extorsiones. Además, presentaba una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego. Días antes de su captura, las autoridades le habían incautado $184 millones de pesos en efectivo, presuntamente provenientes de economías ilícitas.

Durante controles viales de la @PoliciaColombia en Palmira (Valle del Cauca), fue capturado alias 'Negro Duván', principal cabecilla financiero de la estructura 'Rodrigo Cadete'. Este… pic.twitter.com/LlCzlz2yDr — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 11, 2026

De otro lado, en el municipio de La Macarena, Meta, cayó en poder de la Fuerza Pública alias «Mosca», explosivista al servicio de alias ’Calarcá’.

Según el reporte militar, este individuo es señalado de planear ataques con explosivos, realizar inteligencia criminal contra la Fuerza Pública, reclutar personas y extorsionar a comerciantes y ganaderos en Meta y Caquetá. Además, esta estructura criminal es responsable del asesinato de la firmante de paz Bella Ester Carrillo Leal en 2020.

Capturado Alias Mosca, presunto integrante y explosivista del grupo armado organizado residual Bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá, en zona rural de La Macarena, #Meta, por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 de @ftc_omega,… pic.twitter.com/4ueQE6XfDB — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 11, 2026

Por otra parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, entregó este miércoles un balance de la ofensiva contra los objetivos de alto valor, destacando que «está dando resultados contundentes contra los grupos criminales», citando:

-824 extradiciones totales ejecutadas.

-Acciones contundentes contra el tráfico de drogas y delitos conexos.

-Cooperación operativa fortalecida con Estados Unidos y países aliados.

La lucha contra las drogas es una responsabilidad compartida y Colombia avanza con resultados firmes.