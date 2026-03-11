Petro confronta a Paloma Valencia por mensaje de «cariño» que envió a los petristas: «Hay odios que se disfrazan de amor»

–Este fue el mensaje que envió Paloma Valencia, candidata presidencial de Centro Democrático, a la base política del presidente Gustavo Petro: «Quiero invitar al petrismo a que me vean de otra manera: voy a ser una presidenta que los va a querer tanto como quiero a los uribistas».

El jefe del Estado reaccionó en un extenso trino en su cuenta en X, que comienza con estos interrogantes:

«¿Qué clase de cariño nuevo es ese si todas las reformas sociales y la transformación democrática que propusimos fueron atacadas en todos estos años por ella y su movimiento? ¿por qué ahora es cariño y querer?.

A renglón seguido advierte: «Si el presidente de la república fue lanzado a ser literalmente quemado y despedazado por la prensa del uribismo, qué clase de cariño es ese; de milagro he sobrevivido a tanto amor odiador, menos mal he aprendido que también hay odios que se disfrazan de amor».

Y complementa: «Los troyanos aprendieron a desconfiar de los quereres y regalos de los griegos».

En su escrito, el presidene Gustavo Petro hace una completa relación de las muestras de «cariño» de parte del uribismo, así:

-Propuse un acuerdo nacional y se burlaron de él. No quisieron. Sabotearon el proyecto de ley de financiación del estado y produjeron una deuda cara por puro sectarismo político».

-Les pareció malísimo generar un derecho a la pensión real, y creyeron que mejorar la jornada laboral y la estabilidad de quienes trabajan era un absurdo y se rieron de eso.

-Les parece nómina paralela y derroche que médicas y enfermeras cuiden a las familias en su casa y en su salud y en los lugares más apartados del país, prefieren entregarles esos dineros públicos a los dueños de las EPS que han protegido.

El primer mandatario subraya que «un punto de partida donde se pueden hacer acuerdos con quienes estén con las reformas democraticas para garantizar la financiación de los derechos fundamentales de la gente y su progreso, invito a la ciudadanía a qué nos pongamos de acuerdo en vivir mejor pero todas y todos y no solo unos pocos».

Adicionalmente dice que una vida buena es el objetivo.

-Es necesario transformar más a Colombia, hacerla más vivible para la gente.

-Transformar a Colombia es que la gente tenga más comida en su nevera y más estudio gratuito para sus hijos e hijas y que los viejos y viejas los rodeen las sonrisas y la pensión.

-Una sociedad cuya prioridad sea cuidar a sus niños y niñas, nuestro tesoro. Un país alrededor de la niñez, un presupuesto priorizando la niñez aún nos hace falta.

-Ahora es necesario una reforma real a la vivienda y los servicios públicos.

-El arriendo debe ser más bajo y la construcción y mejoramiento de la vivienda más barata. Las fórmulas de servicios públicos deben variar para acabar la estafa. Ya comenzamos con éxito en la energía eléctric, sigue el agua, el aseo y el internet.

-Acordemos el futuro con la decisión de la ciudadanía sin fraudes y libremente

Petro afirma que «lo peor de volver al gobierno de Duque es la violencia contra la gente inocente y sobre todo su juventud. Claro que hay que mirar el futuro pero sin ese pasado oscuro de quienes se creen con derecho hereditario al poder».

Y sustenta que «un pacto por la vida y el progreso en Colombia es necesario pero hay que aceptar el siglo que vivimos y olvidarnos de privilegios, autoritarismos déspotas y del egoísmo social que impide lo lógico: que quienes tienen mucho más que los demás paguen más en sus impuestos de ley y ayuden a financiar los derechos fundamentales de la población en lugar de pedir sus recorte como vienen haciendo».

Puntualiza que «si la codicia y el deseo de sangre vuelven a gobernar destruyen la familia, la persona, el amor y a Colombia», para concluir:

«Es la política del amor, el país de la belleza y la política económica de la vida buena lo que necesitamos. Un regreso disfrazado al pasado es una trampa y creo que mortal».