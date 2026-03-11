Policía frustra ingreso a Colombia de 1,3 toneladas de mercurio y evita grave impacto ambiental

–En el puerto de Cartagena (Bolívar), en un trabajo coordinado con la DIAN y la Fiscalia, la Policía logró la incautación de 1,3 toneladas de mercurio provenientes de Asia, una sustancia altamente contaminante avaluada en más de 3 mil 700 millones de pesos.

El mercurio es un contaminante altamente peligroso para el agua y los ecosistemas.

De haber llegado a manos de las economías ilícitas, habría podido contaminar un volumen de agua equivalente al consumo de Bogotá durante varios meses.

El General William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, destacó que con esta operación se logró:

-Proteger los recursos naturales

-Se asestó un golpe a las economías ilegales asociadas a la minería ilícita

-Se evitó un grave riesgo ambiental para el país