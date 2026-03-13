10 toneladas de escombros fueron retiradas de las calles del barrio El Dorado, en el centro de Bogotá

Foto: Alcaldía Local de Santa Fe.

La Alcaldía Local de Santa Fe lideró un operativo junto a Aguas de Bogotá, con el fin de atender las solicitudes de la ciudadani?a y en busca de recuperar los puntos cri?ticos de arrojo de residuos el barrio El Dorado el pasado sa?bado 7 de marzo de 2026. Durante la intervencio?n se lograron retirar 10 toneladas y 16 metros cúbicos de escombros y de material voluminoso que afectaban las condiciones ambientales y de seguridad en el centro de la capital.

La actividad se realizo? en la carrera Sexta Este con calle Primera B, que incluyó acciones de recuperacio?n del espacio pu?blico y seguimiento a puntos cri?ticos previamente identificados, con el propo?sito de mitigar la acumulacio?n de residuos y recuperar zonas afectadas por la disposicio?n inadecuada de escombros y desechos.

Esta intervencio?n hace parte del trabajo de seguimiento que la Alcaldi?a Local ha venido realizando en el sector. En 2026, se realizaron dos visitas de seguimiento con la comunidad, el 10 de febrero y el 4 de marzo de 2026, en las que se escucharon las inquietudes de los residentes y se plantearon posibles soluciones para atender la problema?tica. Como resultado de estos encuentros se gestiono? la jornada interinstitucional que permitio? retirar parte de los escombros acumulados en el lugar.

La jornada conto? con la participacio?n de la Alcaldía Local de Santa Fe, Aguas de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el Grupo de Polici?a Comunitaria de la Policía de Bogotá, quienes realizaron la recoleccio?n de los residuos mediante el uso de un minicargador y una volqueta.

Durante la intervencio?n tambie?n se adelantaron acciones de pedagogi?a con residentes del sector, recordando la importancia de no arrojar escombros ni residuos en este punto y de contribuir al cuidado del entorno.

Cabe resaltar que la Alcaldi?a Local ha atendido las solicitudes presentadas por la ciudadani?a frente a este punto, y continuara? realizando visitas de verificacio?n al terreno y seguimiento permanente, incluyendo recorridos con el equipo nocturno como parte de las acciones de control en distintos sectores de la localidad.

En el marco de estos operativos tambie?n se han adelantado acciones conjuntas con la Polici?a de Bogotá y la UAESP, en las que se han impuesto comparendos a personas sorprendidas realizando disposicio?n indebida de residuos.

Adicionalmente, la Alcaldi?a Local cuenta con la aplicacio?n BogotaneidApp, herramienta mediante la cual los gestores y las gestoras de convivencia reportan en tiempo real los puntos cri?ticos identificados en la localidad para coordinar con las entidades correspondientes su atencio?n y recoleccio?n.

La Administración distrital y la Administración local continuarán adelantando acciones conjuntas de recuperación, control y seguimiento para preservar en buen estado los espacios urbanos y ambientales en el centro y otros puntos de Bogotá, y prevenir así la reaparición de puntos críticos de residuos sólidos.

Si requieres hacer procesos de renovación de local, empresa, comercio, emprendimiento o de tu casa, de muebles u otros enseres, agenda con el operador de aseo para programar la recolección de los muebles viejos, colchones, otros elementos voluminosos y escombros en la puerta de tu negocio o comercio. Llama a la Línea 110.

En Bogotá cada semana hay ‘Ecopuntos’ que recorren las localidades. Se trata de cajas estacionarias en las que puedes hacer disposición gratis de muebles viejos, colchones, tejas, otros elementos voluminosos y escombros. Ingresa haciendo clic aquí y consulta la programación.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos a través de los canales oficiales, para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.