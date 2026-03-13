Registraduría alerta sobre robo de tres computadores de subcomisión escrutadora de elecciones en Bogotá

–La Registraduría Nacional del Estado Civil notificó que este viernes, aproximadamente al mediodía, se presentó el hurto de tres equipos portátiles de la subcomisión escrutadora 11.24 correspondiente a Suba Tibabuyes, en el pabellón 8 primer nivel de Corferias, lugar donde se adelantan los escrutinios de las elecciones de Congreso y las consultas de las agrupaciones políticas.

De los equipos hurtados, dos son de uso personal de los jueces de la República que integran dicha comisión y uno es de propiedad de la Registraduría Nacional.

La autoridad electoral destacó que tanto los jueces afectados como los funcionarios de la entidad interpusieron de manera inmediata la respectiva denuncia ante la Policía Nacional, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se identifique a los responsables de este hecho.

Sin embargo, la Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que «este lamentable suceso no compromete ni pone en riesgo la seguridad e integridad de la información de los escrutinios, un proceso abierto y público, dado que los datos electorales se encuentran debidamente almacenados en el software de escrutinios, el cual opera bajo estrictos estándares y protocolos de seguridad».

LA PROCURADURIA TAMBIEN SE PRONUNCIA

En un comunicado, la Procuraduría General de la Nación se pronunció en el mismo sentido, descartando que la información contenidas en los equipos móviles no se encuentra comprometida, pues está protegida con claves de alta seguridad y puede ser restaurada sin pérdida de datos.

Este es el texto del comunicado del Ministerio Público:

?Frente a los hechos ocurridos en la Comisión Escrutadora 11.24 de la Localidad de Suba, donde fue hurtado un equipo asignado a la comisión escrutadora y dos equipos personales de los jueces de la República, se informa a la ciudadanía que, desde el punto de vista técnico, la integridad, conservación y disponibilidad de la información escrutada no se encuentra comprometida.

Lo anterior, en razón a que la información administrada en el sistema se encuentra protegida mediante mecanismos de cifrado y algoritmos de alta seguridad, que impiden su acceso, alteración o uso no autorizado. Asimismo, al cierre de cada sesión se genera de manera automática un respaldo encriptado, el cual es almacenado de forma segura para ser utilizado en escenarios de contingencia.

Gracias a este esquema de seguridad y continuidad operativa, la información puede ser restaurada en un nuevo equipo sin pérdida de datos, permitiendo la reanudación de la audiencia una vez se verifique, por parte de la comisión escrutadora y de los testigos acreditados, la correspondencia de la información ya escrutada.

No está de más señalar que, a cada representante de los partidos políticos en la contienda electoral les fue entregado un CD con la copia de seguridad de lo escrutado hasta las 12:25 del mediodía, hora en la que se generó la última copia de seguridad de cierre por receso.

En consecuencia, se transmite un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: el incidente presentado no afecta la validez, trazabilidad ni continuidad del proceso escrutal, el cual cuenta con medidas técnicas y procedimentales que garantizan su seguridad y recuperación.?