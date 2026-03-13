Fue capturado alias «José», otro hermano de Iván Mordisco: Se cierra el cerco sobre su nucleo criminal, afirma MinDefensa

–La ofensiva contra el núcleo de alias ‘Mordisco’ sigue dando resultados. En Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, fue capturado José Manuel Vera Fernández, alias ‘José’, responsable de graves delitos y cuarto hermano de alias Mordisco. Se le va cerrado el cerco a este cabecilla del narcotráfico y terror, informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez.

La justicia hará su parte, añadió. Sobre alias ‘José’ pesaba orden de captura por homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas de fuego, además de estar vinculado al uso de inmuebles en Cundinamarca que eran utilizados por la organización para reuniones clandestinas y planeación de acciones criminales.

Con esta captura se debilita el círculo más cercano de alias ‘Mordisco’. Este resultado se suma a las capturas de sus hermanos alias ‘Mono Luis’ en agosto 2025, alias ‘La Jota’ y alias ‘Conejo’ capturados en Marzo 2026, evidenciando que la Fuerza Pública mantiene una presión sostenida contra quienes pretenden sembrar violencia en Colombia. Seguiremos cerrando el cerco hasta llevarlos ante la justicia.

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La operación fue desarrollada por la Policia y su sistema de inteligencia, que localizó al criminal luego de evadir cercos operacionales en Cundinamarca y Tolima.

Según el jefe de la cartera de Defensa, alias ‘José’ era un hombre de confianza dentro de la estructura criminal. De acuerdo con las investigaciones, habría articulado acciones violentas y coordinado actividades delictivas de la organización en el centro del país, incluyendo homicidios selectivos y persecución contra firmantes del acuerdo de paz, siguiendo directrices del máximo cabecilla.

De otro lado, el ministro reportó que en una operación de las Fuerzas Militares en Cumaribo, departamento de Vichada, en inmediaciones del río Guaviare, fue neutralizado alias ‘Samuel’ o ‘El Loco’, cabecilla financiero del bloque Amazonas responsable de la logística y suministro de armamento para las estructuras criminales de alias ‘Iván Mordisco’.

Durante la ofensiva también cayó un integrante de su esquema de seguridad y se incautó material de guerra y comunicaciones. Alias ‘Samuel’ era el responsable del narcotráfico, extorsiones y crueles asesinatos de militares y campesinos en Guaviare, Vichada, Meta y Guainía.

Ofensiva implacable: otro golpe a la facción de 'Mordisco' En operación conjunta, nuestras @FuerzasMilCol neutralizaron a alias 'Samuel', cabecilla de finanzas de la comisión 'Santiago Lozada', afectando la estructura financiera de este grupo armado. Durante la ofensiva… pic.twitter.com/kytuT14SOr — Mindefensa (@mindefensa) March 13, 2026

«Este resultado golpea directamente la capacidad criminal de este grupo armado. A quienes aún permanecen en estas estructuras: desmovilícense. El Estado ofrece rutas de sometimiento a la justicia. Alias ‘Mordisco’ tiene una recompensa de hasta $5.000 millones por información que permita su captura o neutralización», destacó el ministro de Defensa.