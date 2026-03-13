Elecciones presidenciales 2026: 14 candidatos se inscribieron con su respectiva fórmula vicepresidencial
–La Registraduría Nacional reportó que este viernes al cierre del periodo de inscripción de candidaturas y promotores del voto en blanco para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, un total de 14 candidatos con su respectiva fórmula vicepresidencial oficializaron su registro.
Estas son las duplas:
1 – Partido Esperanza Democrática
– Clara Eugenia López Obregón
– María Consuelo del Río Mantilla
2 – Coalición F.A.M.I.L.I.A
– Óscar Mauricio Lizcano Arango
– Adriana María Ramírez Martínez
3 – Romper el sistema
– Raúl Santiago Botero Jaramillo
– Carlos Fernando Cuevas Romero
4 – Partido Demócrata Colombiano
– Miguel Uribe Londoño
– Luisa Fernanda Villegas Araque
5 – Sondra Macollins, la abogada de hierro
– Sondra Macollins Garvin Pinto
– Leonardo Karam Helo
6 – Movimiento Político Pacto Histórico
– Iván Cepeda Castro
– Aída Marina Quilcué Vivas
7 – Defensores de la patria
– Abelardo Gabriel de la Espriella
– José Manuel Restrepo Abondano
8 – Con Claudia imparables
– Claudia Nayibe López Hernández
– Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez
9 – Partido Centro Democrático
– Paloma Susana Valencia Laserna
– Juan Daniel Oviedo Arango
10 – Partido político Dignidad & Compromiso
– Sergio Fajardo Valderrama
– Edna Cristina del Socorro Bonilla Seba
11 Partido político La Fuerza
– Roy Leonardo Barreras Montealegre
– Martha Lucía Zamora Ávila
12 Partido Ecologista Colombiano
– Gustavo Matamoros Camacho
– Robinson Alonso Giraldo Mira
13 – Luis Gilberto soy yo
– Luis Gilberto Murillo Urrutia
– Luz María Zapata Zapata
14 – Caicedo Carlos
– Eduardo Caicedo Omar
– Nelson Javier Alarcón Suárez
De acuerdo con lo establecido en el calendario electoral para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República (primera vuelta), el periodo de modificación de candidatos inscritos inicia el próximo lunes, 16 de marzo, y se extenderá hasta el viernes 20 de marzo.
La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el sorteo mediante el cual se definirá la posición de los candidatos a la presidencia de la República en la tarjeta electoral se realizará el 25 de marzo en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá.