    • Nacional Política

    Elecciones presidenciales 2026: 14 candidatos se inscribieron con su respectiva fórmula vicepresidencial

    Ariel Cabrera Publicado el

    –La Registraduría Nacional reportó que este viernes al cierre del periodo de inscripción de candidaturas y promotores del voto en blanco para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, un total de 14 candidatos con su respectiva fórmula vicepresidencial oficializaron su registro.

    Estas son las duplas:

    1 – Partido Esperanza Democrática

    – Clara Eugenia López Obregón
    – María Consuelo del Río Mantilla

    2 – Coalición F.A.M.I.L.I.A

    – Óscar Mauricio Lizcano Arango
    – Adriana María Ramírez Martínez

    3 – Romper el sistema

    – Raúl Santiago Botero Jaramillo
    – Carlos Fernando Cuevas Romero

    4 – Partido Demócrata Colombiano

    – Miguel Uribe Londoño
    – Luisa Fernanda Villegas Araque

    5 – Sondra Macollins, la abogada de hierro

    – Sondra Macollins Garvin Pinto
    – Leonardo Karam Helo

    6 – Movimiento Político Pacto Histórico

    – Iván Cepeda Castro
    – Aída Marina Quilcué Vivas

    7 – Defensores de la patria

    – Abelardo Gabriel de la Espriella
    – José Manuel Restrepo Abondano

    8 – Con Claudia imparables

    – Claudia Nayibe López Hernández
    – Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez

    9 – Partido Centro Democrático

    – Paloma Susana Valencia Laserna
    – Juan Daniel Oviedo Arango

    10 – Partido político Dignidad & Compromiso

    – Sergio Fajardo Valderrama
    – Edna Cristina del Socorro Bonilla Seba

    11 Partido político La Fuerza

    – Roy Leonardo Barreras Montealegre
    – Martha Lucía Zamora Ávila

    12 Partido Ecologista Colombiano

    – Gustavo Matamoros Camacho
    – Robinson Alonso Giraldo Mira

    13 – Luis Gilberto soy yo

    – Luis Gilberto Murillo Urrutia
    – Luz María Zapata Zapata

    14 – Caicedo Carlos

    – Eduardo Caicedo Omar
    – Nelson Javier Alarcón Suárez

    De acuerdo con lo establecido en el calendario electoral para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República (primera vuelta), el periodo de modificación de candidatos inscritos inicia el próximo lunes, 16 de marzo, y se extenderá hasta el viernes 20 de marzo.

    La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el sorteo mediante el cual se definirá la posición de los candidatos a la presidencia de la República en la tarjeta electoral se realizará el 25 de marzo en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte