Elecciones presidenciales 2026: 14 candidatos se inscribieron con su respectiva fórmula vicepresidencial

–La Registraduría Nacional reportó que este viernes al cierre del periodo de inscripción de candidaturas y promotores del voto en blanco para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, un total de 14 candidatos con su respectiva fórmula vicepresidencial oficializaron su registro.

Estas son las duplas:

1 – Partido Esperanza Democrática

– Clara Eugenia López Obregón

– María Consuelo del Río Mantilla

2 – Coalición F.A.M.I.L.I.A

– Óscar Mauricio Lizcano Arango

– Adriana María Ramírez Martínez

3 – Romper el sistema

– Raúl Santiago Botero Jaramillo

– Carlos Fernando Cuevas Romero

4 – Partido Demócrata Colombiano

– Miguel Uribe Londoño

– Luisa Fernanda Villegas Araque

5 – Sondra Macollins, la abogada de hierro

– Sondra Macollins Garvin Pinto

– Leonardo Karam Helo

6 – Movimiento Político Pacto Histórico

– Iván Cepeda Castro

– Aída Marina Quilcué Vivas

7 – Defensores de la patria

– Abelardo Gabriel de la Espriella

– José Manuel Restrepo Abondano

8 – Con Claudia imparables

– Claudia Nayibe López Hernández

– Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez

9 – Partido Centro Democrático

– Paloma Susana Valencia Laserna

– Juan Daniel Oviedo Arango

10 – Partido político Dignidad & Compromiso

– Sergio Fajardo Valderrama

– Edna Cristina del Socorro Bonilla Seba

11 Partido político La Fuerza

– Roy Leonardo Barreras Montealegre

– Martha Lucía Zamora Ávila

12 Partido Ecologista Colombiano

– Gustavo Matamoros Camacho

– Robinson Alonso Giraldo Mira

13 – Luis Gilberto soy yo

– Luis Gilberto Murillo Urrutia

– Luz María Zapata Zapata

14 – Caicedo Carlos

– Eduardo Caicedo Omar

– Nelson Javier Alarcón Suárez

De acuerdo con lo establecido en el calendario electoral para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República (primera vuelta), el periodo de modificación de candidatos inscritos inicia el próximo lunes, 16 de marzo, y se extenderá hasta el viernes 20 de marzo.

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el sorteo mediante el cual se definirá la posición de los candidatos a la presidencia de la República en la tarjeta electoral se realizará el 25 de marzo en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá.