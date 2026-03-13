Inscríbase gratis al recorrido ‘Los caminos del agua’ en el centro de Bogotá este sábado 14 de marzo
El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) te invita a un recorrido por el Centro Histórico de Bogotá, este sábado 14 de marzo de 2026 a las 10:00 a.m. El punto de encuentro será la Sede Siete Balcones del Museo de Bogotá ¡Entrada libre previa Inscripción!
El recorrido Los caminos del agua invita a reconocer cómo este recurso vital configuró la ciudad y dejó marcas visibles e invisibles en su Centro Histórico.
El río San Francisco, oculto bajo el Eje Ambiental, y el sector de Las Aguas, donde confluyeron quebradas y talleres artesanales, recuerdan que la ciudad creció en diálogo y en tensión con el agua. Caminar por estos espacios es también descubrir cómo las decisiones urbanas transformaron la relación con el recurso que sostiene la vida.
- Fecha: 14 de marzo de 2026
- Hora: 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Punto de encuentro: Museo de Bogotá | Casa de los Siete Balcones | Calle 10 No. 3 – 61