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    Inscríbase gratis al recorrido ‘Los caminos del agua’ en el centro de Bogotá este sábado 14 de marzo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el
    Imagen de Recorridos patrimoniales Foto: IDPC

    El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) te invita a un recorrido por el Centro Histórico de Bogotá, este sábado 14 de marzo de 2026 a las 10:00 a.m. El punto de encuentro será la Sede Siete Balcones del Museo de Bogotá ¡Entrada libre previa Inscripción!

    El recorrido Los caminos del agua invita a reconocer cómo este recurso vital configuró la ciudad y dejó marcas visibles e invisibles en su Centro Histórico.

    El río San Francisco, oculto bajo el Eje Ambiental, y el sector de Las Aguas, donde confluyeron quebradas y talleres artesanales, recuerdan que la ciudad creció en diálogo y en tensión con el agua. Caminar por estos espacios es también descubrir cómo las decisiones urbanas transformaron la relación con el recurso que sostiene la vida.

    • Fecha: 14 de marzo de 2026
    •  Hora: 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
    •  Punto de encuentro: Museo de Bogotá | Casa de los Siete Balcones | Calle 10 No. 3 – 61

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