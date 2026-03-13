EE.UU. ofrece recompensa de 10 millones de dólares por el nuevo líder supremo de Irán

–El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los líderes «claves» del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la fuerza militar de élite de Irán, y sus ramas, incluido el nuevo líder supremo, Mojtabá Jameneí.

La recompensa también incluye al jefe adjunto de personal de la Oficina del líder supremo, Ali Asghar Hejazi; el asesor militar de Jameneí, Yahya Rahim Safavi; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; así como los ministros del Interior y de Inteligencia y Seguridad, Eskandar Momeni y Esmail Khatib, respectivamente.

En la lista, además, figuran cuatro individuos no identificados, que fungen como secretario del Consejo de Defensa, jefe de la Oficina Militar, además de un asesor del líder supremo y un comandante del CGRI.

«Estas personas comandan y dirigen diversos elementos del CGRI, que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo», sostuvo el Departamento de Estado, que designó en 2019 al CGRI como «organización terrorista extranjera».

Mojtabá Jameneí fue elegido para suceder a su padre, Alí Jameneí, quien fue asesinado en el primer día de los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Teherán, el 28 de febrero.

Este viernes, el secretario de Guerra de EE.UU, Pete Hegseth, declaró que el nuevo líder supremo, que no ha aparecido en público desde que asumió el poder, está «herido y probablemente desfigurado». Teherán confirma su estado, si bien asegura que «se encuentra bien».

También el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este viernes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Ali Jamenei, resultó «herido» por los ataques estadounidenses e israelíes, pero desconoce la gravedad de su estado.

«La situación allí es muy caótica. Los israelíes están atacando y, por supuesto, Estados Unidos está atacando varios objetivos. Así que sabemos que está herido. No sabemos con exactitud la gravedad de sus heridas, pero sabemos que está herido», declaró Vance.

El vicepresidente realizó este comentario horas después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmara en una rueda de prensa que el nuevo líder supremo resultó «herido» y posiblemente «desfigurado» en los bombardeos en los que murió su padre. (Información RT).