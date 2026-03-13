    • Bogotá Deportes

    Equipo Bogotá de parapowerlifting lleva la fuerza de la capital por el mundo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    deportistas en silla de ruedasFoto: IDRD.<

    En el Equipo Bogotá la fuerza no se mide solo en kilos, sino en la constancia de paradeportistas de alto rendimiento como Aura Cristina Poblador y Fabio Torres, quienes representaron a Colombia y el Distrito en el Campeonato Mundial de Parapowerlifting en El Cairo, en 2025.

    El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) busca consolidar a sus representantes en el levantamiento de pesas adaptado en competencias nacionales e internacionales. Cada levantamiento, cada entrenamiento y cada medalla obtenida consolida al talento local como referente a nivel global.

    En cada levantamiento, desafían la lógica levantando casi el triple de su peso corporal. Sin apoyo de piernas y con un control absoluto de la barra, el Equipo Bogotá demuestra que en Bogotá suceden cosas extraordinarias.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte