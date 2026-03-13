Equipo Bogotá de parapowerlifting lleva la fuerza de la capital por el mundo

Foto: IDRD.<

En el Equipo Bogotá la fuerza no se mide solo en kilos, sino en la constancia de paradeportistas de alto rendimiento como Aura Cristina Poblador y Fabio Torres, quienes representaron a Colombia y el Distrito en el Campeonato Mundial de Parapowerlifting en El Cairo, en 2025.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) busca consolidar a sus representantes en el levantamiento de pesas adaptado en competencias nacionales e internacionales. Cada levantamiento, cada entrenamiento y cada medalla obtenida consolida al talento local como referente a nivel global.

En cada levantamiento, desafían la lógica levantando casi el triple de su peso corporal. Sin apoyo de piernas y con un control absoluto de la barra, el Equipo Bogotá demuestra que en Bogotá suceden cosas extraordinarias.