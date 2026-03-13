3.163 toneladas de residuos retirados en jornada de limpieza en la Quebrada Tibanica

Foto: Aguas de Bogotá

En la capital ‘No es negociable’ arrojar residuos, escombros, muebles, llantas y otros elementos de gran tamaño en el espacio público. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en un trabajo conjunto con Aguas de Bogotá adelantaron una jornada de limpieza en la Quebrada Tibanica en la localidad de Bosa.

Durante la jornada se retiraron 3.163 toneladas de residuos, el equivalente a 210 volquetas llenas. Así se reduce el riesgo de inundaciones en barrios y vías cercanas en esta temporada de lluvias.

En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección gratuita a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.