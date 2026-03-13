Por obras de adecuación vial: cierre parcial de la intersección de la avenida calle 100 con carrera 11

Foto: IDU.

Para adelantar las actividades de construcción de redes y adecuación vial en el marco del contrato IDU-353-2020, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre parcial de intersección de la avenida calle 100 por avenida carrera 11 costado oriental.

Estas actividades se realizarán desde las 10:00 p. m. del 11 de marzo de 2026, por un periodo aproximado de 45 días con horario de cierre de las 24 horas.

Plan de Manejo de Tránsito PMT:

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar movilidad a los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó:

Tránsito de vehículos particulares y transporte público

?Las personas que transitan por la avenida carrera 11 en sentido norte – sur podrán continuar por los dos carriles que quedarán habilitados y se garantizarán los movimientos norte – sur, norte – oriente y norte – occidente (Mapa 1 color magenta).

?Quienes se desplazan por la avenida calle 100 en sentido oriente – occidente y desean tomar la avenida carrera 11 al sur o retornar al oriente (giro provisional), deben transitar por la calzada mixta norte, donde podrán realizar la conexión oriente – sur y oriente – oriente (Mapa 2 color azul oscuro).

Mapa 1.

Manejo peatonal y de ciclistas:

? Los ciclistas que transitan por la ciclorruta costado Oriental de la intersección de la avenida calle 100 por avenida carrera 11, podrán continuar por la ciclorruta provisional que se garantizará dentro de la zona de la obra.

? Los peatones continuarán transitando normalmente por la infraestructura destinada para tal fin (Mapa 2).