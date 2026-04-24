Hay cierres temporales y cambios operativos en la estación Santa Lucía

Foto: TransMilenio.

La estación Santa Lucía tendrá cierres parciales y cambios operativos del viernes 24 de abril hasta el lunes 27 de abril por mantenimiento vial. Conoce las rutas alternas y paradas provisionales aquí.

La estación Santa Lucía presentará modificaciones en su operación habitual debido a trabajos de mantenimiento en la malla vial. Estas obras implican el cierre del acceso norte y del vagón 1 en horarios específicos durante dos fines de semana del mes de abril.

Horarios y fechas de los cierres en Santa Lucía

Desde el viernes 24 de abril (10:00 p. m.) hasta el lunes 27 de abril (4:00 a. m.).

Es importante destacar estos cierres se adelantaron igualmente del viernes 17 de abril al lunes 20 de abril.

Cambios en las rutas y paradas provisionales

El servicio B75 realizará una parada provisional en la estación Calle 40 Sur, Vagón 2.

Los servicios 3 y C17 realizarán su parada provisional en la misma estación Santa Lucía, pero en el Vagón 2.

La ruta H21 omitirá su parada en la estación Santa Lucía durante los días de intervención.

¿El acceso sur de la estación estará habilitado?

Sí, el cierre se concentra en el acceso norte y el vagón 1.

Recuerda:

Tener recargada la tarjeta antes del partido.

Recargar por internet.

Con la tarjeta personalizada tienes: