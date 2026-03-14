Autoridades refuerzan prevención contra la extorsión y el secuestro en comercios de Puente Aranda

Foto: Alcaldía Local de Puente Aranda.

¡Aquí sí pasa! En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa trabajamos por la seguridad y sana convivencia. Una jornada de prevención contra la extorsión y el secuestro llegó al sector comercial de la Primera de Mayo, en Puente Aranda, donde comerciantes dedicados a la venta de muebles, usuarios del transporte público y transeúntes recibieron información y acompañamiento institucional para identificar las principales modalidades de estos delitos y conocer los canales oficiales de denuncia.

La actividad fue liderada por la Alcaldía Local de Puente Aranda y se desarrolló en articulación con el Gaula Militar, la Policía y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), como parte de las estrategias de prevención y fortalecimiento de la seguridad en zonas comerciales de la localidad.

Durante la jornada se sensibilizaron 30 locales comerciales, brindando orientación a los comerciantes sobre cómo operan las redes de extorsión y qué acciones tomar en caso de recibir llamadas o mensajes sospechosos. También se socializó la línea 147 del Gaula y la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’, que busca incentivar la denuncia ciudadana para combatir este delito.

El alcalde local de Puente Aranda, Víctor Cruz, aseguró que estas acciones buscan acercar la institucionalidad a los territorios y fortalecer la confianza entre comerciantes y autoridades.

“Estamos trabajando de manera articulada con las autoridades para fortalecer la seguridad de nuestros sectores comerciales. La prevención y la información son herramientas clave para que nuestros comerciantes puedan protegerse y denunciar”, afirmó el alcalde local.

Por su parte, el teniente Jorge Eduardo Barreto Triana, orgánico del Gaula Militar Cundinamarca de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, señaló que el trabajo conjunto ha permitido avanzar en la lucha contra estos delitos.

Según el oficial, en lo corrido de 2025 se han recibido más de 50 llamadas y solicitudes de asesoría en Bogotá relacionadas con posibles casos de extorsión, y se han logrado más de 20 capturas por delitos de extorsión y secuestro en diferentes modalidades.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de extorsión y recordaron que la línea 147 del Gaula está disponible para recibir información y brindar acompañamiento inmediato.

Con estas acciones, la Alcaldía Local de Puente Aranda reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades y la comunidad para fortalecer la seguridad y proteger la actividad comercial en la localidad.