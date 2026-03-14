Capturados tres hombres tras hurtar a un pasajero que solicitó un vehículo de plataforma

Foto: Policía de Bogotá.

Bogotá no detiene su lucha contra el hurto. En el marco de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá logró la captura en flagrancia de tres hombres por el delito de hurto, a través de uniformados de la Estación de Policía Barrios Unidos. Los hechos ocurrieron en el barrio San Felipe.

El procedimiento se registró apenas los uniformados del CAI Polo fueron alertados por un ciudadano, quien manifestó que había solicitado un servicio de transporte por plataforma digital y que, una cuadra después de abordarlo, dos hombres se subieron al automotor y lo intimidaron para hurtarle sus pertenencias.

De inmediato, y gracias a la oportuna reacción de la patrulla de vigilancia, el vehículo fue interceptado. Durante el procedimiento fue hallado un bolso que contenía tres celulares que habían sido hurtados, por lo que se procedió a la captura de los presuntos delincuentes. El automóvil fue inmovilizado.

En estas palabras resumió el caso el teniente coronel Fabián Andrés Beltrán, comandante de la Estación de Policía Barrios Unidos:

“Mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje en el barrio San Felipe, fueron alertados por un ciudadano quien luego de ser víctima de hurto alertó a la patrulla de vigilancia, mientras seguía en un taxi a estos delincuentes. De inmediato se inicia una persecución y cuadras más adelante se intercepta este vehículo. En su interior se encuentran tres personas y al verificar el automóvil se hallaron objetos que minutos antes habían sido hurtados al ciudadano”.

Los elementos, avaluados en 6 millones de pesos, fueron recuperados. Posteriormente, estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente.