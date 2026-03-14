Atrapados en cámara cuando intentaban asaltar un supermercado en Bosa: cámaras del C4 facilitaron la captura

Foto: Secretaría de Seguridad.

Bogotá continúa usando la videovigilancia para ubicar con precisión la comisión de crímenes en los barrios. Una alerta por intento de hurto en un supermercado de la localidad de Bosa encendió de inmediato las comunicaciones de la Policía de Bogotá. Mientras en la calle los delincuentes intentaban huir, en la sala de video del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), administrado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, ya se activaba el seguimiento en tiempo real.

Una de las 424 cámaras instaladas en este sector al sur de la ciudad permitió ubicar a los sospechosos en la zona reportada. Desde ese momento, el operador no les perdió rastro: cada desplazamiento quedó registrado y fue transmitido minuto a minuto a las patrullas en terreno.

Con información precisa y coordinación permanente, los uniformados lograron anticipar la ruta de escape y cerrarles el paso. Minutos después, los dos hombres fueron capturados. Durante el procedimiento se incautó la motocicleta en la que pretendían huir y un arma de fuego. Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de hurto y porte ilegal de arma de fuego.

“Estamos desplegando toda la capacidad operativa y tecnológica para anticiparnos al delito y capturar a quienes intenten afectar el patrimonio de los bogotanos. Cada cámara, cada patrulla y cada denuncia ciudadana cuentan para cerrarles el paso y llevarlos ante la justicia”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

La lucha contra el delito no se detiene. En 2025, el hurto a comercio registra una disminución del 30,3 %. Este es un resultado del fortalecimiento operativo y del uso estratégico de la tecnología para combatir el crimen en la ciudad.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.