¿Busca trabajo en Bogotá? Hay 2.221 vacantes con postulación virtual hasta el sábado 14 de marzo

Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

Accede a 2.221 vacantes laborales en Bogotá que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 14 de marzo de 2026. La convocatoria incluye trae oportunidades para quienes buscan una primera experiencia de trabajo hasta quienes ya cuentan con trayectoria y quieren acceder a mejores condiciones salariales. Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Las oportunidades incluyen vacantes para bachilleres, te?cnicos, tecno?logos, profesionales y especialistas, lo que significa que hay opciones para distintos momentos de la vida laboral:

Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 14 de marzo de 2026

Hay puestos de trabajo para personas con distintos niveles de formacio?n y experiencia, incluyendo algunos especializados, con salarios que pueden llegar hasta 9 salarios mi?nimos mensuales legales vigentes. Estas son algunas de las oportunidades laborales:

Auxiliares contables

Jefe de recursos humanos.

Director de construcciones.

Maestro de obra.

Inventarista.

Consultor inmobiliario.

Consultor inmobiliario de comercio.

Auxiliar contable.

Analista senior de cartera.

Analista senior de contabilidad.

Analista senior de no?mina.

Coordinador de cartera.

Coordinador de impuestos.

Especialista de contabilidad.

Especialista en cuentas por pagar.

Gestor inmobiliario.

Supervisor de zona.

Especialista en arquitectura de red mo?vil.

Te?cnico de cafe?.

Asesor comercial.

Me?dico especialista pediatri?a.

Auxiliar de laboratorio.

Analista qui?mico farmace?utico.

Jefe de sede coordinador nodo.

Instrumentador quiru?rgico.

Enfermero profesional.

Enfermero auditor.

Auxiliar administrativo cartera.

Auxiliar de cocina y servicio.

Auxiliar de servicios generales hospitalarios o hoteles.

Auxiliar de dietas.

Docente de mu?sica.

Docente de artes.

Psicopedagogos o licenciados de educacio?n especial.

Auxiliar de tienda.

Ingeniero qui?mico de ventas.

Ingeniero de ventas y soporte te?cnico.

Auxiliar de sistemas.

Analista administrativo.

Asesor inmobiliario.

Li?der de servicios psicologi?a organizacional.

Ejecutivo comercial.

Coordinador de exportaciones.

Asistente ejecutivo.

Coordinador de importaciones.

Ingeniero de desarrollos.

Ingeniero de infraestructura.

Analista de proceso.

Asistente de inventarios.

Auxiliar de mezcla y molino.

Auxiliar de calidad.

Montacarguista.

Tornero fresador.

Auxiliar te?cnico soplado e inyeccio?n.

Asistente de calidad e innovacio?n.

Auxiliar de puertas automotriz.

¿Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Sigue el canal de WhatsApp con ofertas laborales y ferias de empleo en Bogotá

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.