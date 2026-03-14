Continúa el izaje de dovelas que conforman el viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá sobre la avenida Caracas

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

En Bogotá la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá avanza en un 73.75 %, cifra con corte al 28 de febrero de 2026. Y para seguir adelante, a partir de esta semana se realizará el izaje de dovelas que conforman el viaducto sobre la avenida Caracas con calle 34.

La actividad se realizará a partir de esta semana en horario nocturno, de 10:00 p. m. a 5:00 a. m., y para ello los vehículos que se desplacen hacia el oriente, deberán tomar la calle 33 A, girar a la izquierda por la carrera 16 y seguir al norte hasta la diagonal 40 A. Allí seguirán hasta la carrera 13, donde, a la altura de la calle 34, podrán seguir hacia el oriente.

Consulta el siguiente mapa de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) para obtener más detalles:

A los peatones y los biciusuarios, se les garantizará el cruce en esta zona. Ante cualquier duda sobre las obras en este punto de la ciudad, puedes acercarse a la oficina de atención al ciudadano: carrera 13A #38-90 localidad de Santa Fe, los lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 12 del mediodía.