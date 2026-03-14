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    Consulta el pronóstico del clima en Bogotá este sábado 14 de marzo: agenda tu día

    Diana Becerra Publicado el

    Panorámica de la ciudad de BogotáFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá

    Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 14 de marzo de 2026. ¡Entérate y programa tu día!   

    Según el reporte del IDIGER, para este viernes se espera en Bogotá:

    • Durante la madrugada, se espera predominio de tiempo seco con cielo mayormente nublado.
    • Se prevé una temperatura mínima alrededor de los 9°C.
    • En la mañana se estima predominio de tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado en Bogotá.

    ¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

    En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

    1. Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
    2. En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
    3. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
    4. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

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