Consulta el pronóstico del clima en Bogotá este sábado 14 de marzo: agenda tu día

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 14 de marzo de 2026. ¡Entérate y programa tu día!

Según el reporte del IDIGER, para este viernes se espera en Bogotá:

Durante la madrugada, se espera predominio de tiempo seco con cielo mayormente nublado.

Se prevé una temperatura mínima alrededor de los 9°C.

En la mañana se estima predominio de tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado en Bogotá.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.