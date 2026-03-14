Consulta el pronóstico del clima en Bogotá este sábado 14 de marzo: agenda tu día
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 14 de marzo de 2026. ¡Entérate y programa tu día!
Según el reporte del IDIGER, para este viernes se espera en Bogotá:
- Durante la madrugada, se espera predominio de tiempo seco con cielo mayormente nublado.
- Se prevé una temperatura mínima alrededor de los 9°C.
- En la mañana se estima predominio de tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado en Bogotá.
¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.