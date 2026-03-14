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    Zonas de Bogotá y Chía con cortes de luz este sábado 14 de marzo de 2026

    Diana Becerra Publicado el

    Foto que muestra trabajadores de Enel Colombia Foto: Enel Colombia.

    Este sábado 14 de marzo de 2026 hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Chía en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

    Barrios con cortes de luz para este sábado 14 de marzo de 2026

    Localidad de Antonio Nariño

    Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m. De la calle 14 Sur a calle 17 Sur entre carrera 31 a carrera 33 – Barrio La Fragua.

    Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m. De la carrera 29 a carrera 31 entre calle 16 Sur a calle 18 Sur – Barrio Sena.

    Localidad de San Cristóbal

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 23 Sur a calle 26 Sur entre carrera 0 Este a carrera 3 Este – Barrio Montebello.

    Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 14 de marzo

    Municipio de Chía, en Cundinamarca

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 17 a calle 19.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

    Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

    • Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    • Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    • Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    • Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    • En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

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