Zonas de Bogotá y Chía con cortes de luz este sábado 14 de marzo de 2026

Foto: Enel Colombia.

Este sábado 14 de marzo de 2026 hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Chía en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios con cortes de luz para este sábado 14 de marzo de 2026

Localidad de Antonio Nariño

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m. De la calle 14 Sur a calle 17 Sur entre carrera 31 a carrera 33 – Barrio La Fragua.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m. De la carrera 29 a carrera 31 entre calle 16 Sur a calle 18 Sur – Barrio Sena.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 23 Sur a calle 26 Sur entre carrera 0 Este a carrera 3 Este – Barrio Montebello.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 14 de marzo

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 17 a calle 19.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: