Trump afirma que EE.UU. asestó a Irán uno de los bombardeos más devastadores de la historia de Oriente Medio

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el Ejército estadounidense ha realizado «uno de los bombardeos más devastadores en la historia de Oriente Medio».

«Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Mando Central de los Estados Unidos ha llevado a cabo uno de los bombardeos más devastadores en la historia de Oriente Medio y ha destruido por completo todos los objetivos militares de la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg», escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

En la isla referida por Trump se asienta infraestructura clave para la exportación del petróleo iraní. Desde la isla se gestiona, según las estimaciones, 90 % del total de las exportaciones de crudo del país.

«Nuestras armas son las más potentes y sofisticadas que el mundo haya conocido jamás. Pero, por razones de decencia, he decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla», señaló el inquilino de la Casa Blanca. Sin embargo, agregó que si Irán u otros países interfieren el paso de buques por el estrecho de Ormuz, reconsiderará inmediatamente esa decisión.

El jefe de la Casa Blanca reiteró que tanto en su primer mandato como en el actual ha mejorado las Fuerzas Armadas de su país, mientras que Irán no tiene capacidad para «defender nada de lo que queramos atacar». «Irán nunca tendrá un arma nuclear, ni tendrá la capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, a Oriente Medio o, de hecho, al mundo», enfatizó.

A continuación, Trump llamó a los militares iraníes y sus aliados a que cedan. «¡El Ejército iraní y todos los demás […] harían bien en deponer las armas y salvar lo que queda de su país!», indicó.

Traducción: Hace unos momentos, bajo mi dirección, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia del Medio Oriente y destruyó totalmente todos los objetivos MILITARES en la joya de la corona de Irán, la isla Kharg. Nuestras armas son las más poderosas y sofisticadas que el mundo haya conocido jamás pero, por razones de decencia, he decidido NO acabar con la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otra persona, hiciera algo para interferir con el paso libre y seguro de barcos a través del Estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión. Durante mi primer mandato, y actualmente, reconstruí nuestro ejército hasta convertirlo, con diferencia, en la fuerza más letal, poderosa y eficaz del mundo. Irán NO tiene capacidad para defender nada de lo que queramos atacar — ¡No hay nada que puedan hacer al respecto!¡Irán NUNCA tendrá un arma nuclear, ni tendrá la capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, al Medio Oriente o, de hecho, al mundo! El ejército iraní y todos los demás involucrados en este régimen terrorista harían bien en deponer las armas y salvar lo que queda de su país, ¡que no es mucho! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP

(Información RT).