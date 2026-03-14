Mejora calidad del aire en Bogotá por lluvias de los últimos cinco días

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) informó que en las estaciones de monitoreo cercanas al sector del Mochuelo: Usme, Ciudad Bolívar y Tunal registraron un descenso en las concentraciones de emisiones contaminantes desde el pasado 6 de marzo.

Según reportes de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB), el Sistema de modelación atmosférica y el Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA), la calidad del aire en Bogotá y suroccidente del Distrito, muestra una mejora gradual.

“El aumento que hemos visto en las lluvias a partir del fin de semana y durante los últimos días, así como cambios en los patrones de viento sobre la región, ha favorecido la ventilación de la atmósfera y el lavado de emisiones contaminantes. Estas condiciones meteorológicas han ayudado a una mejora progresiva en los niveles de material particulado en la ciudad, incluyendo el suroccidente”, explicó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto Carreño.

Cabe resaltar que en los primeros seis días de marzo se registró un aumento en el material particulado fino en el sur de Bogotá, especialmente en Ciudad Bolívar. Estas condiciones se derivaron por la influencia de condiciones meteorológicas regionales como la presencia de una atmósfera más estable, menor ventilación y cambios en los patrones de viento.

También se presentaron eventos regionales como incendios forestales, quemas agrícolas y de biomasa en el norte de Suramérica, los cuales pueden generar aportes adicionales de material particulado y afectar la calidad del aire en la ciudad.

Soto explicó que la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) realiza seguimiento en tiempo real a las condiciones atmosféricas de la ciudad para anticiparse a posibles afectaciones.