Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 14 de marzo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 14 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:
Baloto 23 – 07 – 02 – 36 – 31 Superbalota 16
Baloto Revancha 39 -15 – 02 – 27 – 38 – Superbalota 10
Extra de Colombia 9289 – Serie 276 – La 5ta 6
Lotería Boyacá 1499 – Serie 211 – La 5ta 1
Lotería del Cauca 4704 Serie 073 – La 5ta 3
Dorado
Mañana 7263 – La 5ta 0 – Tarde 6243 – La 5ta 6 – 7108 – La 5ta 9
Culona
Día 9838 – Noche 3118
Astro Sol
2196 – Signo Piscis
Astro Luna
3703 – Signo Sagitario
Paisita
Día 3737 – La 5ta 7 – Noche 9738
Paisita 3
3036 – La 5ta 1
Chontico
Día 8101 – La 5ta 9 – Noche 2731 – La 5ta 4
Cafeterito
Tarde 3315 – La 5ta 7 – Noche 5033 – La 5ta 4
Sinuano
Día 9247 – La 5ta 6 – Noche 5621 – La 5ta 5
Cash Three
Día 270 – Noche 273
Play Four
Día 9762 – Noche 5478
Samán
Día 3587
Caribeña
Día 0435 – La 5ta 7 – Noche 3248 – La 5ta 9
Motilón
Tarde 3517 – La 5ta 9 – Noche 3315 – La 5ta 4
Fantástica
Día 7281 – La 5ta 9 – Noche 9717 – La 5ta 7
Antioqueñita
Día 4632 – La 5ta 2 – Tarde 3108 – La 5ta 9
Win 4
6031
Evening
8476