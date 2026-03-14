Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 14 de marzo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 14 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

Baloto 23 – 07 – 02 – 36 – 31 Superbalota 16

Baloto Revancha 39 -15 – 02 – 27 – 38 – Superbalota 10

Extra de Colombia 9289 – Serie 276 – La 5ta 6

Lotería Boyacá 1499 – Serie 211 – La 5ta 1

Lotería del Cauca 4704 Serie 073 – La 5ta 3

Dorado

Mañana 7263 – La 5ta 0 – Tarde 6243 – La 5ta 6 – 7108 – La 5ta 9

Culona

Día 9838 – Noche 3118

Astro Sol

2196 – Signo Piscis

Astro Luna

3703 – Signo Sagitario

Paisita

Día 3737 – La 5ta 7 – Noche 9738

Paisita 3

3036 – La 5ta 1

Chontico

Día 8101 – La 5ta 9 – Noche 2731 – La 5ta 4

Cafeterito

Tarde 3315 – La 5ta 7 – Noche 5033 – La 5ta 4

Sinuano

Día 9247 – La 5ta 6 – Noche 5621 – La 5ta 5

Cash Three

Día 270 – Noche 273

Play Four

Día 9762 – Noche 5478

Samán

Día 3587

Caribeña

Día 0435 – La 5ta 7 – Noche 3248 – La 5ta 9

Motilón

Tarde 3517 – La 5ta 9 – Noche 3315 – La 5ta 4

Fantástica

Día 7281 – La 5ta 9 – Noche 9717 – La 5ta 7

Antioqueñita

Día 4632 – La 5ta 2 – Tarde 3108 – La 5ta 9

Win 4

6031

Evening

8476