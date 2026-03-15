Conozca cómo están disminuyendo los delitos de alto impacto en Bogotá durante 2026

Foto: Policía de Bogotá.

Bogotá continúa consolidando una reducción sostenida en los principales delitos de alto impacto. Tras recibir en 2024 una ciudad con indicadores de seguridad en deterioro y con capacidades operativas debilitadas, la Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán ha venido revirtiendo esa tendencia. Ha habido caídas en distintos delitos durante los primeros años de gobierno y el inicio de 2026 en el que los indicadores continúan disminuyendo.

De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), al comparar el periodo entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 con el mismo lapso de 2025, se registran reducciones importantes en homicidios, hurtos, extorsión y otros delitos que afectan directamente la seguridad de los ciudadanos.

“La desarticulación de bandas, acciones contundentes contra los facilitadores del delito y una mayor operatividad en conjunto con la Policía de Bogotá, la Décima Tercera Brigada del Ejército y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), aun con un pie de fuerza muy inferior al que requiere la ciudad, ha permitido la reducción en la mayoría de los indicadores de seguridad de Bogotá”, manifestó el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo.

Uno de los indicadores más relevantes es el homicidio, que presenta una reducción del 12,5 %: pasó de 176 casos en los primeros dos meses de 2025 a 154 en 2026. Es decir, 22 hechos menos. Para contener este fenómeno, se han implementado intervenciones de alto impacto conocidas como megatomas. Son operativos en establecimientos asociados a dinámicas delictivas, patrullajes conjuntos con la Policía Metropolitana y el Ejército, así como análisis criminal permanente para identificar patrones y focalizar acciones en los territorios con mayor incidencia.

Otro delito que muestra una disminución significativa es la extorsión. Las denuncias pasaron de 330 en 2025 a 47 en 2026, lo que representa 283 casos menos y una reducción del 85,8 %. Esta disminución se atribuye a operativos contra estructuras criminales, a recorridos preventivos y al fortalecimiento de la denuncia ciudadana. Además, el Distrito ha elaborado reportes de seguridad con información estratégica sobre bandas dedicadas a este delito, los cuales han sido remitidos a la Policía Judicial y a la Fiscalía General de la Nación para priorizar investigaciones. También se han realizado encuentros interinstitucionales con especialidades como Sijín, Gaula de la Policía y Sipol, para coordinar planes de acción en zonas críticas.

En el caso del hurto a personas, uno de los delitos que más afecta la percepción de seguridad en la ciudad, también se registra una reducción importante del 38,3 %, al pasar de 21.088 casos en 2025 a 13.017 en 2026, lo que equivale a 8.071 denuncias menos. Para enfrentar esta modalidad se han realizado ‘megatomas’ en todas las localidades de la ciudad, con controles y operativos interinstitucionales orientados a la prevención y disuasión del delito.

El hurto a celulares también muestra una reducción del 33 %, al pasar de 6.262 casos en 2025 a 4.175 en 2026, lo que representa 2.087 denuncias menos. Para contrarrestar este delito se realizan verificaciones de IMEI en puntos de posible comercialización de equipos robados, en operativos junto a la Policía de Bogotá, con inspecciones a ciudadanos y establecimientos para desincentivar la compra de celulares hurtados.

En materia de hurto a comercio, los resultados también evidencian una caída importante: este delito pasó de 1.795 casos en 2025 a 453 en 2026, es decir, 1.342 comerciantes menos afectados, lo que equivale a una reducción del 74,8 %.

Las acciones están contempladas en la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura y bajo el Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia, tales como Distritos Seguros, Control Urbano y Lucha contra el Crimen. Debido a estas, se han intensificado los patrullajes y los operativos en corredores comerciales. También se ha reforzado la videovigilancia mediante la integración de cámaras privadas con la red pública, además del despliegue del Plan Gourmet para proteger zonas gastronómicas y de grupos motorizados GEMA para combatir el hurto en vía pública.

Por su parte, el hurto a entidades financieras registra una reducción del 100 %, al pasar de 1 caso en 2025 a cero hechos en 2026. Para enfrentar este delito se crearon grupos especializados de la Policía que realizan patrullajes permanentes en bancos y cajeros automáticos para prevenir hurtos y fleteos. Ha habido trabajo coordinado entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y empresas de seguridad privada, al igual que promoción del servicio gratuito de acompañamiento policial a través de la Línea de Emergencias 123, para personas que retiran grandes sumas de dinero.

El hurto a bicicletas también presenta una reducción significativa del 48 %. Pasó de 1.265 denuncias en 2025 a 664 en 2026, es decir, 601 casos menos. La Secretaría de Seguridad y la Policía han reforzado controles en puntos críticos mediante patrullajes, verificación de antecedentes y operativos en corredores como la Autopista Norte, la avenida Boyacá, Patios y la vía a La Calera.

Los delitos sexuales también registran una disminución importante del 49,7 %, al pasar de 1.312 denuncias en 2025 a 660 en 2026, con 652 denuncias menos. Entre las acciones implementadas para reducir este delito, se destacan las jornadas de prevención en instituciones educativas. En estas jornadas se orienta a niños, niñas y adolescentes sobre autoprotección y la importancia de denunciar. Estas actividades también se han extendido a hoteles, hostales, pagadiarios y plazas de mercado, en coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF y alcaldías locales, además de búsquedas activas en puntos priorizados para prevenir la explotación sexual comercial de menores.

En cuanto al hurto de automotores, se registra una reducción del 36,9 %, al pasar de 523 casos en 2025 a 330 en 2026. Es decir, 193 vehículos menos hurtados. Para esto se han intensificado operativos en zonas críticas con inspecciones a vehículos en vía pública y parqueaderos privados; allí se verifican placas, chasis y otros identificadores para detectar alteraciones o automotores robados.

El hurto a motocicletas también muestra una reducción, al pasar de 733 denuncias en 2025 a 496 en 2026, con 237 reportes menos, lo que representa una disminución del 32,3 %. Este delito se ha reducido gracias a los patrullajes en zonas críticas, inspecciones a establecimientos que comercializan repuestos, control de placas y verificación de números de identificación en vía pública. Se han desarrollado operativos interinstitucionales con controles de tránsito, revisión de antecedentes y visitas a talleres para recuperar motocicletas y desarticular redes criminales.

El hurto a residencias también registra una reducción del 22,3 %, pasando de 1.012 casos en 2025 a 786 en 2026, con 226 hechos menos. Esta disminución está asociada a la implementación de zonas seguras, patrullajes mixtos y labores de inteligencia en sectores residenciales, además de campañas preventivas para evitar que los ciudadanos se conviertan en víctimas del llamado “factor oportunidad”.

Estos resultados no implicarán bajar la guardia. El trabajo articulado entre la Policía de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y el Distrito es permanente. Esto se segurá haciendo para cerrarles los espacios a los delincuentes, con operativos contra mercados ilegales, el uso de tecnología y analítica de datos para la prevención del delito y la desarticulación de estructuras criminales. Estas acciones permitirán seguir anticipando comportamientos delictivos y reaccionar con mayor rapidez ante cualquier situación que afecte la tranquilidad de la ciudadanía.

Para seguir avanzando, el alcalde Carlos Fernando Galán impulsará una reforma con los nuevos congresistas, para que los criminales queden efectivamente en la cárcel. Se conectarán más cámaras privadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), se aumentarán los operativos y se continuará promoviendo la denuncia y la cercanía con los ciudadanos, entre otras estrategias. El objetivo es continuar consolidando esta tendencia a la baja y garantizar que Bogotá continúe avanzando hacia una ciudad más segura para todos.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.