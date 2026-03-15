Luz verde a obras del proyecto Accesos Norte II para ampliar la Autopista Norte de Bogotá

Foto: Agencia Nacional de Infraestructura El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), autorizó al concesionario Ruta Bogotá Norte S.A.S. suscribir el Acta de Inicio de la fase de construcción del proyecto Accesos Norte Fase II, una iniciativa orientada a mejorar la movilidad en el corredor de ingreso a la capital desde el norte del país.

La decisión se adoptó luego de que el proyecto superara el proceso de verificación técnica, jurídica, financiera, predial, ambiental y social de las obligaciones contractuales previstas para la etapa de preconstrucción.

Durante esta fase, el concesionario adelantó, en coordinación con la interventoría y la ANI, las actividades necesarias para cumplir las condiciones precedentes establecidas en el contrato.

Entre ellas se encuentran la no objeción del Plan de Obras, la aprobación de los estudios y diseños de trazado y detalle, el cierre financiero del proyecto, la gestión predial requerida para las primeras Unidades Funcionales y la obtención de las licencias y permisos necesarios para iniciar las intervenciones.

En materia ambiental, el proyecto cuenta con la licencia otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) mediante la Resolución 029 de 2026 para las Unidades Funcionales iniciales, lo que permite avanzar hacia el inicio de las obras contempladas en el contrato.

Las primeras intervenciones se desarrollarán en el tramo comprendido entre las calles 191 y 245 de la Autopista Norte.

En este sector se ejecutarán obras de ampliación y mejoramiento del corredor vial que incluyen la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido y un carril exclusivo para TransMilenio entre las calles 191 y 235.

El proyecto también contempla la intervención de los carriles existentes, la construcción de carriles de adelantamiento para TransMilenio en las estaciones proyectadas y el desarrollo de infraestructura para peatones y ciclistas, con andenes y ciclorrutas en ambos costados de la vía.

Asimismo, se prevé la construcción de retornos a desnivel a la altura de las calles 235 y 242, así como la elaboración de los estudios y diseños para la intersección de la calle 201.

El proyecto Accesos Norte Fase II tendrá una longitud aproximada de 17,9 kilómetros y busca mejorar la movilidad entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca, optimizando la conectividad regional y contribuyendo a la descongestión de uno de los principales corredores de acceso a la capital del país.

La ANI señaló que continuará ejerciendo el seguimiento y control permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, con el fin de garantizar que las obras se desarrollen conforme a los estándares técnicos, ambientales y sociales establecidos en el contrato de concesión.

Con información de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)