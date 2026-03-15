Desarticulan banda criminal dedicada al tráfico ilegal de medicamentos en Cali; 9 capturados y más de 172 mil productos farmacéuticos incautados

–La Policía Nacional, a través de la dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), adelantó operativos simultáneos en Cali que permitieron afectar de manera significativa una estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de medicamentos.

Las acciones se realizaron en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Dian, la Secretaría de Salud de Cali y representantes de la industria farmacéutica en desarrollo de la estrategia del Gobierno nacional para proteger la economía legal, la salud pública y combatir el contrabando.

Los procedimientos dejaron como resultado la captura en flagrancia de nueve personas, la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con cinco cartuchos y la aprehensión de 172.968 unidades de medicamentos, avaluadas comercialmente en más de $3.459 millones.

Entre los productos incautados se encontraron medicamentos de uso institucional, fármacos sin registro sanitario del INVIMA, productos almacenados sin cumplir requisitos técnicos y medicamentos de origen extranjero que habían ingresado ilegalmente al país.

El coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, entregó el reporte oficial: “Este resultado constituye un golpe contundente contra las estructuras criminales dedicadas al tráfico ilegal de medicamentos. Gracias a la articulación con las autoridades logramos retirar del mercado una gran cantidad de productos que representaban un grave riesgo para la salud de los colombianos y afectaban de manera sistemática las finanzas del Estado”, afirmó el oficial.

Los operativos incluyeron diligencias de registro y allanamiento a un inmueble utilizado como centro de acopio, así como visitas de control aduanero a establecimientos abiertos al público donde se comercializaban los productos de manera irregular. Las investigaciones permitieron establecer que parte de los medicamentos eran obtenidos de forma ilegal a través de los sistemas de salud y posteriormente vendidos en el mercado clandestino.

También se evidenció que medicamentos de procedencia extranjera ingresaban al país por vías terciarias en la frontera sur, evadiendo los controles sanitarios y aduaneros, lo que representa un riesgo grave para la salud pública y para los recursos del sistema de salud.

El director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, reiteró que las autoridades mantendrán la ofensiva contra estas organizaciones ilegales.

“Desde la Policía Nacional no permitiremos que las estructuras criminales se lucren con el tráfico ilegal de medicamentos, poniendo en grave riesgo la salud de los colombianos y afectando de manera directa las finanzas del Estado. Continuaremos desmantelando estas redes y judicializando a los responsables con todo el rigor de la ley”, aseguró.

La Policía Fiscal y Aduanera hizo un llamado a la ciudadanía para adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados, evitar compras en plataformas digitales no verificadas, desconfiar de precios excesivamente bajos y utilizar siempre productos prescritos por profesionales de la salud, con el fin de proteger la vida de los colombianos y garantizar el cumplimiento de los estándares sanitarios en el país.