Mindefensa activa una Fuerza de Despliegue Rápido con 1.200 efectivos en Guaviare y anuncia millonarias recompensas para capturar a «lugartenientes» de Mordisco y Calarcá

–En busca de recuperar la tranquilidad del departamento del Guaviare, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró la Reunión Estratégica de Seguridad en la capital del departamento de Guaviare, donde anunció la activación de una Fuerza de Despliegue Rápido con 1.200 efectivos del Ejército y la llegada de otros 450 uniformados entre abril y junio para fortalecer la presencia institucional en el departamento.

También informó que llegarán 20 nuevas unidades especializadas para el Gaula de la Policia. Además indicó que la

Armada Nacional pondrá en marcha un proyecto que busca fortalecer el control de las operaciones fluviales en la región.

Durante el encuentro con las autoridades locales y altos mandos, el jefe de la cartera de Defensa envió un contundente mensaje a los grupos armados organizados. «O se desmovilizan o les caerá todo el peso del Estado», advirtiendo que las operaciones militares y policiales se intensificarán en los corredores estratégicos del departamento.

Adicionalmente, el jefe de la cartera de Defensa anunció un nuevo paquete de recompensas económicas para facilitar la captura de los principales cabecillas de las estructuras disidentes de alias ‘Mordisco’ y alias ‘Calarcá’, que operan en la región, como responsables de narcotráfico, extorsión y ataques contra la población civil.

Recompensas ofrecidas por la estructura de alias ‘Mordisco’:

• Alias ‘Domingo Biohó’: hasta $900 millones. Es señalado de trasladar actividades delictivas desde Putumayo y Caquetá hacia el Guaviare.

• Alias ‘Ángel Montero’: hasta $900 millones.

• Alias ‘Pescado’: Hasta $787 millones por este cabecilla proveniente de Arauca.

• Alias ‘Wainer’: Recompensa de hasta $300 millones.

• Alias ‘Chucki’: Hasta $300 millones. Identificado como el principal extorsionista de la ‘Estructura 44’.

Recompensas ofrecidas por la estructura de alias ‘Calarcá’:

• Alias ‘Baison’ (o ‘Barbas’): Hasta $900 millones.

• Alias ‘Geovanny Hernández’: Hasta $900 millones.

• Alias ‘Jhon Fredy Márquez’: Hasta $900 millones.

Tras el anuncio, el Ministro Sánchez hizo una invitación especial a los habitantes de la región para que utilicen los canales oficiales de denuncia bajo absoluta reserva. La ciudadanía puede aportar información relevante a través de las líneas gratuitas 107 o 157, las cuales cuentan con todas las garantías de seguridad para los cooperantes.

Más seguridad para el Guaviare. El ministro @PedroSanchezCol confirmó la activación de una Fuerza de Despliegue Rápido con 1.200 efectivos del @COL_EJERCITO. Además, anunció la llegada de otros 450 uniformados entre abril y junio para fortalecer la presencia institucional en el… pic.twitter.com/dAfNYbYD8u — Mindefensa (@mindefensa) March 15, 2026

Estas medidas forman parte de la estrategia integral de seguridad para el 2026, orientada a debilitar las fuentes de financiación ilícita y proteger la democracia en los territorios históricamente afectados por el conflicto.

Finalmente, señaló que el reclutamiento de menores se redujo en un 50 % en esta zona del país, pero hizo un llamado a mantener las acciones que permitan continuar con la reducción de este delito.