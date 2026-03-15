Guía técnica para activar alertas tempranas frente al riesgo feminicida, lanzará el Gobierno Nacional

–El Gobierno Nacional presentará una guía técnica para evaluar el riesgo feminicida, una herramienta que permitirá identificar de manera temprana situaciones de peligro y activar medidas de protección para las mujeres, anunció el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo.

La medida se estructuró en medio de recientes casos de violencia que han generado conmoción en el país, como los ocurridos en Bogotá y Malambo, así como otros feminicidios registrados en Ibagué y Cali, hechos que han reabierto el debate sobre la necesidad de detectar a tiempo las señales de riesgo.

Según explicó el ministro Jorge Iván Cuervo, la guía será presentada el próximo miércoles en la Universidad Externado de Colombia y busca, en primer lugar, que las mujeres puedan reconocer cuándo se encuentran en una situación de riesgo feminicida.

“Muchas veces las señales de riesgo estaban ahí, pero no siempre se identificaron o se valoraron a tiempo. Con esta guía buscamos que las mujeres puedan reconocer cuándo están en riesgo y que, cuando adviertan ese peligro ante instituciones como comisarías de familia, Medicina Legal o la Fiscalía, el riesgo no se minimice y se evalúe de manera objetiva y con criterios técnicos para activar la protección y actuar antes de que sea tarde”, señaló.

La iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a las violencias basadas en género, mediante herramientas que permitan identificar de forma temprana situaciones de riesgo y activar mecanismos de protección oportunos para las mujeres. Con esta guía técnica, el Ministerio de Justicia pretende contribuir a que las señales de alerta no pasen desapercibidas y que las autoridades puedan intervenir a tiempo para prevenir nuevos feminicidios.