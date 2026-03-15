Hasta el 16 de marzo hay plazo para presentar ofertas para operar 114 comedores comunitarios en Bogotá

Foto: Secretaría de Integración Social.

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) abrió un proceso competitivo para seleccionar a las entidades que operarán 114 comedores comunitarios en Bogotá, incluidos 9 nuevos que entrarán en funcionamiento en los próximos meses. Las organizaciones sin ánimo de lucro interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 16 de marzo a las 9:00 a. m.

Actualmente, Bogotá cuenta con 136 comedores comunitarios, de los cuales 22 han sido puestos en funcionamiento durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán como parte de la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0. Este proceso busca ampliar y fortalecer la red de comedores comunitarios en la ciudad.

La Secretaría Distrital de Integración Social invertirá $70.160.062.765 para la operación de estas unidades, con el fin de garantizar la atención de 41.400 personas en condición de vulnerabilidad en 18 localidades de Bogotá, quienes reciben diariamente una comida caliente y nutritiva.

Los interesados en formular observaciones, solicitar aclaraciones o presentar sus ofertas, en las fechas establecidas en el cronograma del proceso, pueden hacerlo a través de la plataforma SECOP II:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10089981&isFromPublicArea=True&isModal=False

El proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2026 tiene como objeto “aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para contribuir al acceso a los alimentos, a través de la entrega de un apoyo alimentario con un aporte nutricional definido por la Secretaría Distrital de Integración Social, para prevenir y mitigar la inseguridad alimentaria y promover adecuadas condiciones de nutrición de la población beneficiaria del servicio Comedores Comunitarios, en el marco del Proyecto 7953 ‘Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D. C.’”.

La Secretaría de Integración Social precisó que, mientras se adelanta este proceso, los 136 comedores comunitarios que operan actualmente en Bogotá continúan prestando su servicio con normalidad. Además, la meta de la actual administración es alcanzar 165 comedores comunitarios y llegar a 109.000 beneficiarios al final del cuatrienio.

Durante lo corrido de la actual administración se han puesto en operación 22 comedores, que en su mayoría han sido adecuados en salones comunales de Juntas de Acción Comunal. Cuatro están ubicados en Ciudad Bolívar, tres en Bosa, tres en Usme, dos en Kennedy, tres en Rafael Uribe Uribe, dos en San Cristóbal, dos en Suba, uno en Santa Fe, uno en Puente Aranda y uno en Los Mártires.