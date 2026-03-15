Por poda de árboles: cierre de un carril en avenida calle 72 entre carreras 97 y 96A en Engativá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Para adelantar las actividades de poda de árboles por afectación de redes aéreas, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito al contratista privado PROING S.A., para cierre parcial de andén sur y cierre del carril sur de la calzada sur en sentido occidente- oriente de la avenida calle 72 entre la carrera 97 y carrera 96A, en la localidad de Engativá.

Estas actividades se realizarán durante los siguientes domingos así:

Domingo 15 de marzo 2026: Desde las 07:00 a. m. a las 05:00 p. m.

Domingo 22 de marzo 2026: Desde las 07:00 a. m. a las 05:00 p. m.

Domingo 29 de marzo 2026: Desde las 07:00 a. m. a las 05:00 p. m.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito:

Tránsito vehículos Transporte Público y vehículos particulares

? Los usuarios que circulen por la avenida calle 72 en sentido occidente-oriente, continuarán circulando por el carril restante que quedará habilitado sobre la calzada del costado sur. (Mapa 1).

Mapa 1.

Tránsito peatonal y de ciclistas

? Los peatones que circulan por la avenida calle 72 sobre el andén costado sur, continuarán su recorrido por el costado interno del mismo andén.