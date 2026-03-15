Conozca el cierre de la Autopista Sur por Av. carrera 68, en sentido oriente – occidente

Con el fin de continuar con la obra de construcción de la Troncal de Transmilenio en la Av. Carrera 68 (Grupo 1) en cumplimiento del Contrato IDU-345-2020, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de la calzada mixta Norte de la Autopista Sur por Av. carrera 68, en sentido oriente – occidente (Mapa 1).

Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades iniciarán el 17 de marzo de 2026 y finalizarán en tres meses, las obras se realizarán en horario nocturno de las 11:00 p. m. a las 04:00 a. m.

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares y del transporte público

Los usuarios que transitan en sentido oriente – occidente por la Autopista sur, deberán tomar la Carrera 52 al norte, Calle 42 sur al occidente, Av. carrera 68 al sur, Calle 39I sur al occidente, carrera 68A al sur, calle 40 sur al oriente por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 2 – Color azul).

Los usuarios que transitan en sentido oriente – occidente y toman la Av. carrera 68 para ingresar al sector de Venecia, deberán tomar la Carrera 52C al norte, Calle 44 sur al occidente y Av. carrera 68 / Carrera 53 al sur por donde ingresarán hacia Venecia (Mapa 2 – Color rojo).

Los usuarios que transitan en sentido norte – sur por la Av. carrera 68 y continúan hacia el sector de Venecia, no tendrán cambios en su recorrido habitual (Mapa 2 – Color morado).

Tránsito peatonal y de ciclistas

Los peatones y ciclistas que se desplazan sobre la Autopista Sur no tendrán ningún tipo de afectación.

Recomendaciones

Se recomienda a los ciclistas y peatones transitar por las zonas habilitadas para ellos, así como realizar los cruces por las intersecciones y por los sitios destinados para tal fin.

Se sugiere a los peatones transitar por los andenes y senderos peatonales, así mismo, realizar los cruces en las esquinas y sitios destinados para tal fin.

Se recomienda a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.

Se recomienda a los peatones, ciclistas y conductores atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.

Se recomienda a los usuarios del servicio del SITP realizar el ascenso y descenso de los buses en los paraderos establecidos.