Hoy y gratis: la obra de teatro ‘El tejido de la vida’ al Centro Cultural La Pilona 10 en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Cultura.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita a la obra de teatro ‘El tejido de la vida’, una puesta en escena con una narrativa que mezcla tradición, mito y enseñanza, que se presentará este domingo 15 de marzo de 2026, a las 3:00 p. m., en el Centro Cultural Compartir en Sumapaz La Pilona 10, ubicado en Ciudad Bolívar al sur de Bogotá. Entrada gratis.

La obra de teatro ‘El Tejido de la Vida’ es una puesta en escena inspirada en las tradiciones del pueblo Kamëntsa que invita a niñas y niños a reconectarse con la naturaleza, la cosmovisión indígena y el valor de la convivencia comunitaria, realizada por la compañía colombiana de teatro y de títeres, Hilos Mágicos.

Creada en 1974 en Bogotá, bajo la dirección de Ciro Gómez Acevedo, Hilos Mágicos en una asociación cultural con actividades diversificadas y una de las compañías colombianas más vistas y que han participado en varios festivales nacionales e internacionales.

Agéndate y disfruta de este evento en el que conectarás con la naturaleza: