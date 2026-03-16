Alcaldía Local de Kennedy cierra cinco establecimientos por exceso de ruido en María Paz y El Amparo

Foto: Alcaldía Local de Kennedy

La Alcaldía Local de Kennedy intensificó las acciones de control frente a las denuncias ciudadanas por exceso de ruido en establecimientos nocturnos de los barrios María Paz y El Amparo. Durante una jornada de inspección, vigilancia y control, cinco bares fueron sancionados y obligados a suspender temporalmente su actividad por incumplir los niveles de ruido permitidos.

Esta acción se desarrolló tras reiterados llamados de la comunidad, que en varias ocasiones había alertado sobre afectaciones a la convivencia y al descanso de los residentes en esta zona de la localidad.

Durante la intervención, las autoridades realizaron mediciones técnicas que evidenciaron que algunos establecimientos superaban en más de 30 decibeles los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para zonas residenciales.

“Hicimos mediciones a establecimientos que superaban por más de 30 decibeles lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En total, por perturbación por ruido y otras conductas contrarias a la convivencia, la Policía suspendió la actividad de cinco bares por hasta ocho días”, señaló el alcalde local, Javier Prieto.

En el procedimiento participaron equipos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la Alcaldía Local de Kennedy, la Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Ambiente y la Veeduría Distrital, quienes verificaron el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de ruido y convivencia.

La administración local reiteró que continuará desarrollando acciones de control en distintos puntos de la localidad con el fin de garantizar la convivencia ciudadana y proteger el derecho al descanso de los habitantes de Kennedy.

La Alcaldía Local invita a la ciudadanía a seguir denunciando situaciones que afecten la tranquilidad en los barrios, para fortalecer las acciones de control y mejorar la calidad de vida en el territorio.