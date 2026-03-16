Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 16 de marzo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 16 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 6436 – La 5ta 0 – Tarde 4634 – La 5ta 2

Culona

Día 6253 – Noche

Astro Sol

5242 – Signo Acuario

Pijao de Oro

3143 -La 5ta 0

Paisita

Día 8016 – La 5ta 2 – Noche 8407

Chontico

Día 1187 – La 5ta 4 – Noche 6978 – La 5ta 2

Cafeterito

Tarde 5156 – La 5ta 7 – Noche 1542 – La 5ta 0

Sinuano

Día 3706 – La 5ta 3 – Noche

Cash Three

Día 390 – Noche

Play Four

Día 0365 – Noche

Samán

Día 6275

Caribeña

Día 0380 – La 5ta 2 – Noche

Motilón

Tarde 6049 – La 5ta 2 – Noche

Fantástica

Día 0734 – La 5ta 8 – Noche

Antioqueñita

Día 4908 – La 5ta 3 – Tarde 4051 – La 5ta 2