Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 16 de marzo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 16 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 6436 – La 5ta 0 – Tarde 4634 – La 5ta 2
Culona
Día 6253 – Noche
Astro Sol
5242 – Signo Acuario
Pijao de Oro
3143 -La 5ta 0
Paisita
Día 8016 – La 5ta 2 – Noche 8407
Chontico
Día 1187 – La 5ta 4 – Noche 6978 – La 5ta 2
Cafeterito
Tarde 5156 – La 5ta 7 – Noche 1542 – La 5ta 0
Sinuano
Día 3706 – La 5ta 3 – Noche
Cash Three
Día 390 – Noche
Play Four
Día 0365 – Noche
Samán
Día 6275
Caribeña
Día 0380 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 6049 – La 5ta 2 – Noche
Fantástica
Día 0734 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 4908 – La 5ta 3 – Tarde 4051 – La 5ta 2