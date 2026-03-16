Secretaría de Ambiente de Bogotá y CAR rescataron a más de 200 animales

Foto: CAR

En un trabajo conjunto, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de La Macarena – Cormacarena y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá – SDA liberaron 217 ejemplares de fauna silvestre en el municipio de Puerto López, en los Llanos Orientales.

La jornada tuvo lugar este viernes 13 de marzo en la Reserva Natural Yurumí, un territorio de 800 hectáreas dedicado a la conservación, el cuidado y la protección del medio ambiente, reconocido a nivel nacional por su trabajo en la preservación de la biodiversidad y por ofrecer condiciones adecuadas para la reintroducción de fauna silvestre.

Durante esta liberación regresaron a su hábitat más de 100 tortugas morrocoy, al menos dos docenas de loras, una boa nativa o macabrel y una tortuga matamata, especies que culminaronFoto: CAR

En un trabajo conjunto, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de La Macarena – Cormacarena y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá – SDA liberaron 217 ejemplares de fauna silvestre en el municipio de Puerto López, en los Llanos Orientales.

La jornada tuvo lugar este viernes 13 de marzo en la Reserva Natural Yurumí, un territorio de 800 hectáreas dedicado a la conservación, el cuidado y la protección del medio ambiente, reconocido a nivel nacional por su trabajo en la preservación de la biodiversidad y por ofrecer condiciones adecuadas para la reintroducción de fauna silvestre.

Durante esta liberación regresaron a su hábitat más de 100 tortugas morrocoy, al menos dos docenas de loras, una boa nativa o macabrel y una tortuga matamata, especies que culminaron exitosamente su proceso de recuperación.

Cerca de los 150 animales al cuidado de la CAR habían sido trasladados previamente al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la CAR, ubicado en el municipio de Tocaima, donde recibieron atención médica especializada, valoración veterinaria y un proceso integral de rehabilitación. Tras superar esta etapa, los profesionales determinaron que los ejemplares se encontraban en condiciones óptimas para regresar a su entorno natural.

Debido a que las especies liberadas pertenecen a ecosistemas de los Llanos Orientales fueron trasladadas hasta el departamento del Meta, donde Cormacarena, autoridad ambiental con jurisdicción en este territorio, facilitó el espacio adecuado para su liberación.

«Cuando las autoridades ambientales trabajamos de manera articulada logramos que más animales regresen a su hogar natural y seguimos fortaleciendo la protección de la biodiversidad», aseguró Magdala Lizbeth Iregui Quevedo, directora de Biodiversidad de la CAR.

La Reserva Natural Yurumí se ha consolidado como un escenario clave para estos procesos. Según registros del lugar, más de 2.000 animales han sido liberados allí, permitiendo su adecuada reintroducción en el hábitat natural y fortaleciendo los esfuerzos de conservación de la fauna silvestre.

exitosamente su proceso de recuperación.

Cerca de los 150 animales al cuidado de la CAR habían sido trasladados previamente al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la CAR, ubicado en el municipio de Tocaima, donde recibieron atención médica especializada, valoración veterinaria y un proceso integral de rehabilitación. Tras superar esta etapa, los profesionales determinaron que los ejemplares se encontraban en condiciones óptimas para regresar a su entorno natural.

Debido a que las especies liberadas pertenecen a ecosistemas de los Llanos Orientales fueron trasladadas hasta el departamento del Meta, donde Cormacarena, autoridad ambiental con jurisdicción en este territorio, facilitó el espacio adecuado para su liberación.

«Cuando las autoridades ambientales trabajamos de manera articulada logramos que más animales regresen a su hogar natural y seguimos fortaleciendo la protección de la biodiversidad», aseguró Magdala Lizbeth Iregui Quevedo, directora de Biodiversidad de la CAR.

La Reserva Natural Yurumí se ha consolidado como un escenario clave para estos procesos. Según registros del lugar, más de 2.000 animales han sido liberados allí, permitiendo su adecuada reintroducción en el hábitat natural y fortaleciendo los esfuerzos de conservación de la fauna silvestre.

La CAR Cundinamarca, como autoridad ambiental recuerda que gran parte de los animales que llegan al CAV son víctimas del tráfico ilegal de fauna, la comercialización, la tenencia indebida o el maltrato, prácticas que representan una grave amenaza para la biodiversidad del país.

Con estas acciones, la CAR reafirma su compromiso con la protección de la fauna silvestre, la recuperación de especies y la conservación de los ecosistemas, promoviendo además la conciencia ciudadana sobre la importancia de respetar y proteger la vida silvestre, tal como lo ha venido haciendo en estos 65 años cumpliéndole al territorio.