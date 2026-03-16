Ataques masivos con drones contra la Embajada de EE.UU. en Irak (VIDEOS).

–(Imagenes redes sociales).Los medios iraníes Fars, Tasnim y Mehr reportaron la madrugada de este martes ataques masivos con drones contra la Embajada de Estados Unidos en la capital iraquí, Bagdad.

Según informes, los sistemas antiaéreos de la Embajada se activaron y están disparando intensamente al cielo de Bagdad.

????Reportan ataques con drones contra la embajada de EE.UU. en Bagdad https://t.co/y4xHXmcmy3 pic.twitter.com/dJhuiebHwO — RT en Español (@ActualidadRT) March 17, 2026

Asimismo, se informó de nuevas explosiones en la Zona Verde de la ciudad, que alberga misiones diplomáticas, así como instituciones internacionales y oficinas gubernamentales.

????Los medios iraníes reportaron la madrugada de este martes ataques masivos con drones contra la Embajada de Estados Unidos en la capital iraquí, Bagdadhttps://t.co/mwT9iz3xCz pic.twitter.com/whUBijpMZh — RT en Español (@ActualidadRT) March 17, 2026

Previamente, el Ministerio del Interior iraquí confirmó que «un dron impactó contra la valla superior» del hotel Al Rasheed, ubicado en el área, en el que se encuentra la misión de la Unión Europea en Irak. El suceso no causó víctimas ni daños materiales significativos.

#ÚLTIMAHORA ???? Ataques masivos con drones contra la Embajada de EE.UU. en Irakhttps://t.co/wE3IwQmMiS pic.twitter.com/FopgFV2pso — RT Última Hora (@RTultimahora) March 17, 2026

(Información RT).