Bogotá avanza en protección de bebés contra bronquiolitis desde el embarazo

Foto: Secretaría Distrital de Salud

Bogotá inicia el pico respiratorio de 2026 con un hito en salud pública: por primera vez, la mayoría de los recién nacidos en la ciudad están protegidos desde el embarazo frente al virus sincitial respiratorio (VSR), principal causa de bronquiolitis y hospitalización en bebés.

Solo en febrero, siete de cada 10 niños y niñas que nacieron en la capital fueron hijos de madres vacunadas contra el VSR, lo que significa que ya cuentan con anticuerpos protectores transferidos durante el embarazo y, por tanto, con protección durante sus primeros meses de vida, el periodo de mayor vulnerabilidad frente a la bronquiolitis.

“Estamos viendo un cambio histórico en la forma de proteger a los bebés frente a la bronquiolitis. Gracias a la vacunación de gestantes y al uso de nuevas herramientas como nirsevimab, hoy miles de niños en Bogotá nacen con protección desde el primer día de vida”, señaló Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública de Bogotá.

Este resultado refleja el avance de la estrategia híbrida de inmunización contra el VSR, implementada en el Distrito desde el 21 de noviembre de 2025, que combina la vacunación de gestantes entre las semanas 28 y 36 de embarazo con la administración del anticuerpo monoclonal nirsevimab a los recién nacidos con mayor riesgo de enfermedad grave.

El pilar de esta estrategia es la vacunación de gestantes, cuya cobertura ha crecido de manera sostenida desde noviembre gracias al trabajo articulado entre las instituciones prestadoras de salud, los equipos de vacunación y el talento humano en salud. Como resultado, más de 6.800 bebés han nacido en la ciudad siendo hijos de madres vacunadas contra el VSR, lo que les permite contar con protección durante sus primeros meses de vida.

De manera complementaria, Bogotá sigue avanzado en la implementación del anticuerpo monoclonal nirsevimab, priorizando a los recién nacidos con mayor riesgo de enfermedad grave, como prematuros o niños con condiciones crónicas.

La incorporación de esta herramienta permite ampliar la protección y alcanzar tanto a población de alto como de bajo riesgo, con el objetivo de prevenir hospitalizaciones y complicaciones asociadas al virus sincitial respiratorio.

La estrategia híbrida constituye una alternativa para países de ingresos bajos y medianos, ya que podría proteger a todos los recién nacidos y a lactantes de alto y mediano riesgo a un menor costo que la inmunización universal exclusiva con nirservimab de esta población.

Proteger a los niños y niñas desde sus primeros días de vida es también una apuesta de una ciudad que cuida, previene y avanza hacia MAS Bienestar para todas y todos.