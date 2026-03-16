Caen cabecillas de estructuras de Iván Mordisco y de Iván Márquez

–En una operación en la vereda Filadelfia, municipio de Ituango (Antioquia), tropas del Ejército lograron la recuperación de 2 menores de edad reclutados, el sometimiento de un integrante y la captura de 4 miembros de la estructura criminal disidente de alias Iván Mordisco, entre ellos alias ‘Román’ o ‘Tres Codos’ quien había sido designado cabecilla en reemplazo de alias ‘Ramiro’ que cayó en días pasados en el bombardeo.

Según el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, la operación permitió además incautar importante material de guerra utilizado por esta organización criminal, 4 armas largas, 5 armas cortas, 2 artefactos explosivos y 1 dron (UAS), equipos empleados para fortalecer las capacidades armadas de este grupo ilegal y amenazar a la población en el norte de Antioquia.

Añade que con este resultado ya son 14 integrantes de esta estructura criminal neutralizados en menos de una semana, entre capturados, sometidos y afectados en operaciones ofensivas de las Fuerzas Militares, lo que debilita significativamente la capacidad de mando, control y logística de estos

De otro lado, en el Huila, cayó alias «Bladimir», cabecilla financiero al seervicio de Iván Márquez en una operación coordinada entre la Policía y el Ejército.

Este sujeeto era el encargado de sostener las economías criminales de la llamada segunda Marquetalia mediante la extorsión. Según las investigaciones, dinamizaba cobros ilegales contra comerciantes y empresarios, intimidando a la población mediante panfletos amenazantes y la quema de vehículos en los departamentos de Huila y Caquetá.

???Ó ????? ‘????????’ ????????? ?????????? ?? ???????? ?? ??Á? ?Á????? ?? ????? La captura de alias ‘Bladimir’ representa un golpe directo contra las finanzas de la Segunda Marquetalia. En Neiva, Huila, en una… pic.twitter.com/qenSP9QakY — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 14, 2026

En el sector Playa Murillo, vereda El Tigre, en el Distrito Especial de Buenaventura (Valle del Cauca), en coordinación con inteligencia naval y apoyo judicial de la Policia fue neutralizado un integrante armado y otro capturado de las disidencias de alias Mordisco.

En el lugar fueron decomisados 4 fusiles, 1 pistola calibre 9 mm, más de 800 proyectiles calibre 5.56, munición 7.62 y 9 mm, además de 26 proveedores, material que estaba destinado a fortalecer las capacidades violentas de esta organización ilegal contra la Fuerza Pública y la población civil.

??????????? ????? ? ??? ??????????? ?? ‘????????’ ?? ????????????: ??? ?????????? ?????? ? ?? ??????? ??????? ?? ?????? Adelante valientes militares y policías. La patria avanza en… pic.twitter.com/OJYl6JA7Ae — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 14, 2026

En el departamento de Nariño, la Fuerza Pública frustró un intento de abastecimiento de munición para estructuras criminales en el sur del país. En la vía Rumichaca–Pasto, en Nariño, nuestra la Policia incautó 13.500 cartuchos que eran transportados ocultos en un vehículo con placas ecuatorianas que cubría la ruta Ipiales–Pasto.

Igualmente fueron capturados cuatro personas vinculadas con esta actividad ilegal. Los detenidos registran antecedentes por delitos como secuestro, hurto calificado y tráfico de armas de fuego, lo que evidencia la peligrosidad de esta red criminal que intentaba fortalecer estructuras armadas ilegales.

Las investigaciones indican que esta munición tenía como destino a la estructura criminal al servicio de alias ‘Mordisco’.

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En el Caquetá, en zona rural de Florencia, el Ejército capturó en flagrancia a alias ‘Nelson’, cabecilla del grupo armado ilegal autodenominado Rodrigo Cadete. En la operación también fue recuperado un menor de edad, víctima de reclutamiento forzado.

Tras su captura, el individuo reveló la ubicación de un arsenal ilegal donde se hallaron ocho armas largas, una ametralladora, más de 3.900 cartuchos, proveedores, chalecos, uniformes, equipos de campaña y dispositivos de comunicación, además de un control de dron. En el lugar también fueron destruidos dos artefactos explosivos improvisados.

Golpe al Grupo armado residual ‘Rodrigo Cadete’ en Caquetá. El @COL_EJERCITO capturó en flagrancia a alias ‘Nelson’, cabecilla de este grupo armado ilegal, en zona rural de Florencia. En la operación también fue recuperado un menor de edad, víctima de reclutamiento forzado. Tras… pic.twitter.com/uhJNCjO2WP — Mindefensa (@mindefensa) March 15, 2026

En el Putumayo, tropas del Ejército destruyeron 15 cilindros explosivos que habrían sido instalados para atentar contra la población civil y la Fuerza Pública en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo.

Los artefactos contenían explosivo tipo ANFO y elementos metálicos como puntillas y balines para aumentar su poder destructivo, con un radio de afectación de hasta 300 metros. La neutralización fue realizada de manera controlada por equipos antiexplosivos, en una operación coordinada con el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 33 y la SIJIN Putumayo.

Autoridades frustran intenciones terroristas en el sur del país. Tropas del @COL_EJERCITO destruyeron 15 cilindros explosivos que habrían sido instalados para atentar contra la población civil y la Fuerza Pública en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo. Los artefactos… pic.twitter.com/8GWCFsabHS — Mindefensa (@mindefensa) March 14, 2026

En el municipio de Ciénaga, departamento de Magdalena, el Ejército, la Policía y la Fiscalí, capturaron en flagrancia cuatro presuntos integrantes de las llamadas autodefensas conquistadores de la Sierra.

Durante diligencias de registro y allanamiento, las autoridades incautaron ocho armas de fuego, proveedores y más de 1.200 cartuchos de diferentes calibres, material que presuntamente sería utilizado para extorsiones, homicidios e intimidación en el sector comercial de Ciénaga y Pueblo Viejo.

Golpe al crimen en el departamento de Magdalena. @COL_EJERCITO, @PoliciaColombia y @FiscaliaCol capturan en flagrancia cuatro presuntos integrantes de las ‘Autodefensas Conquistadores de la Sierra’ en el municipio de Ciénaga. Durante diligencias de registro y allanamiento, las… pic.twitter.com/f6ADgwDfHh — Mindefensa (@mindefensa) March 14, 2026

En otra operación coordinada, unidades de la Armada, el Gaula Militar y la Policia lograron la captura de dos presuntas integrantes del clan del golfo que delinquen en los departamentos de Bolívar y Magdalena.

En las operaciones cayeron alias ‘Yari’ en Plato Magdalena, requerida por homicidio y extorsión en los Montes de María, y alias ‘Kenya’ en Córdoba, Bolívar, presunta cabecilla de zona en Magangué encargada de coordinar homicidios selectivos. Ambas criminales ya están a disposición de la justicia.