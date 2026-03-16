Trump afirma que sería «un gran honor tomar Cuba»

–(Captura de video @WhiteHouse). El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó sus intenciones de «tomar» Cuba. Así lo manifestó este lunes durante una alocución desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

«Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso estaría bien. Sería un gran honor tomar Cuba de alguna forma. Me refiero a que, ya sea liberándola o tománndola; creo que podría hacer lo que quisiera con ella», afirmó el mandatario en diálogo con periodistas.

Trump aseveró que en este momento la isla es «una nación muy débil». «Es una nación fallida. No tienen dinero, no tienen voluntad, no saben nada», afirmó. Asimismo, se refirió a que ha sido gobernada por líderes «muy violentos», mencionando a Fidel Castro y a su hermano Raúl. «Extremadamente violentos. Así es como gobernaban. Recurrieron a la violencia», añadió.

Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense halagó al país insular y sus habitantes. Se refirió a él como una «isla preciosa» y con un «paisaje bonito», y a los cubanos como «gente estupenda». Señaló que conoce a «muchísimos» de ellos, cuyas familias se encuentran en EE.UU. y desean regresar a su país.

«Quieren volver, muchos cubanos habrían dicho que les encantaría regresar. Cuba tiene su propio encanto, con su turismo y todo lo demás. Es una isla maravillosa, con un clima estupendo», continuó.

Amenaza de EE.UU. a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

El paso se da en medio de una escalada entre Washington y La Habana, que, sistemáticamente, ha rechazado esas alegaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial. El presidente de Cuba respondió que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

El pasado 7 de marzo, Trump anunció que «un gran cambio pronto llegará a Cuba», que —añadió— está llegando «al final del camino».

EE.UU. mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca. (Información RT).