La ruta TransMiZonal 796A ajustó su recorrido en el sector de Restrepo
Foto: TransMilenio
El servicio TransMiZonal 796A (Mochuelo Bajo – Teusaquillo) presenta una modificación en su trazado habitual. Conoce de qué se trata.
¿Qué cambia en este servicio?
- La principal novedad se concentra en el sector de Restrepo.
- Nuevo trazado: La ruta ahora transitará por la Calle 16 Sur, la Carrera 18 y la Transversal 21.
- Tramos suspendidos: Ten en cuenta que el servicio ya no circulará por la carrera 20 entre la transversal 21 y la calle 16 sur
Este cambio inició el 9 de marzo.
En la siguiente pieza gráfica de TransMilenio encuentras la modificación del recorrido de la ruta TransMiZonal 796A (Mochuelo Bajo – Teusaquillo):
Conoce más cambios operacionales e infórmate de las noticias del Sistema TransMilenio en la página web de la Entidad.
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