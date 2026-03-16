    • Bogotá

    La ruta TransMiZonal 796A ajustó su recorrido en el sector de Restrepo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un bus TransMiZonalFoto: TransMilenio

    El servicio TransMiZonal 796A (Mochuelo Bajo – Teusaquillo) presenta una modificación en su trazado habitual. Conoce de qué se trata.

    ¿Qué cambia en este servicio?

    • La principal novedad se concentra en el sector de Restrepo.
    • Nuevo trazado: La ruta ahora transitará por la Calle 16 Sur, la Carrera 18 y la Transversal 21.
    • Tramos suspendidos: Ten en cuenta que el servicio ya no circulará por la carrera 20 entre la transversal 21 y la calle 16 sur

    Este cambio inició el 9 de marzo.

    En la siguiente pieza gráfica de TransMilenio encuentras la modificación del recorrido de la ruta TransMiZonal 796A (Mochuelo Bajo – Teusaquillo):

    Ruta 796A ajustó su recorrido en el sector de Restrepo Bogotá

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