Cortes de agua en Bogotá y Soacha del 16 al 19 de marzo del 2026

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adelantará trabajos de mantenimiento que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades de la ciudad. Por ello conoce en qué zonas se presentarán cortes de agua durante la semana del 16 al 19 de marzo del 2026.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Lunes 16 de marzo de 2026

Localidad de Ciudad Bolívar

Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto. De la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre la carrera 74C a la carrera 78H. Desde las 10:00 a. m. hasta por 7 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

Almirante, Colón Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca Suba I, Casablanca Suba, Ciudad Hunza, Ciudad Jardín Norte, Delmonte, El Plan Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba Cerros II, Vereda Suba Naranjos, Villa Alcázar, Villa Elisa.

De la Diagonal 157 a la calle 127C, entre la carrera 72 a la carrera 79C. Desde las 5:00 p. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Martes 17 de marzo de 2026

Localidad de Usaquén

San José de Usaquén, La Granja Norte, El Redil, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita.

De la carrera 7 a la carrera 15, entre la calle 170 a la calle 193. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a desvíos y empates de redes de acueducto.

Localidad de Suba

Las Flores, Villa Elisa, La Chucua, El Poa, Costa Azul, Potrerillo. De la carrera 92 a la carrera 104, entre la calle 132 a la calle 145. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de macromedidor.

Localidad de Teusaquillo y Barrios Unidos

Muequetá, La Esperanza, San Luis, Chapinero. De la calle 57 a la calle 68, entre la carrera 14 a la carrera 24. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Fontibón

Granjas de Techo y Montevideo. De la Avenida carrera 68 a la Avenida carrera 68D, entre la Avenida calle 13 a la Avenida calle 22. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido al cierre a terceros.

Localidad de Puente Aranda

Estación Central, Industrial Centenario. De la Avenida calle 13 a la Avenida calle 20, entre la carrera 36 a la Avenida carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Usme

Santa Librada Norte, Barranquillita, La Aurora, El Nevado, El Porvenir. De la calle 73 Sur a la calle 65 Sur, entre la carrera 6 Este a la carrera 14L Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Villa del Río, Villa del Río Reservado, Senderos de Madelena I y II. De la calle 53C Bis Sur a la Diagonal 57C Sur, entre la carrera 61 a la carrera 71B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz para este 17 de marzo

Municipio de Soacha, en Cundinamarca

León XIII, Reina Sofía, Rincón de Santa Fe, Pablo VI, Los Ocales, Los Olivos, La María, Juan Pablo I, El Cedro I y La Despensa.

De la Diagonal 30 a la calle 59, entre la carrera 4 (Autopista Sur) a la carrera 24. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Miércoles 18 de marzo de 2026

Localidad de Suba

Aures, Lagos de Suba, Aures II, Lechs Wales. De la carrera 97 a la carrera 118, entre la calle 126 a la calle 132. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de macromedidor.

Canódromo, Prado Veraniego Sur. De la carrera 45 a la carrera 56, entre la calle 127 a la calle 129. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Usaquén

Santa Bárbara Central. De la carrera 11 a la carrera 15, entre la calle 116 a la calle 127. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a renovación de red de acueducto.

Localidad de Ciudad Bolívar

Arabia, Quiba Urbano, El Minuto de María, El Tesoro, Naciones Unidas. De la calle 83 Sur a la calle 78C Sur, entre la carrera 18M a la carrera 18B Bis Sur A. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Américas Occidental, Castilla, Castilla (al sur de la Avenida calle 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Suboficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos Avenidas, Pío XI, Pío XII, Portal de Castilla, Portal de las Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de los Ángeles, Santa María de los Ángeles, Villa Castilla, Villas de Castilla.

De la Avenida calle 3 a la Avenida calle 8, entre la Avenida carrera 72 a la Avenida carrera 86. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal

Vitelma. De la Diagonal 2A Sur a la Avenida calle 11 Sur, entre la carrera 11 Este a la carrera 5 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Jueves 19 de marzo de 2026

Localidad de Suba

San Carlos Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental. De la carrera 136A a la carrera 153A, entre la calle 142 a la calle 144. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de macromedidor.

Localidad de Teusaquillo y Barrios Unidos

Galerías, Campín. De la calle 53B a la calle 68, entre la carrera 24 a la carrera 30. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental, Carvajal. De la Avenida calle 6 a la calle 26 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido al cierre a terceros.

Localidad de Ciudad Bolívar

Quiba, Estrella del Sur, Quintas del Sur, Lucero del Sur. De la calle 69B Sur a la calle 76 Sur, entre la carrera 18G a la carrera 17M. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Antonia Santos, El Retazo, Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa.

De la calle 63 Sur a la calle 66 Sur, entre la carrera 81 a la carrera 82.

De la calle 66 Sur a la calle 70 Bis Sur, entre la carrera 80N a la carrera 82A.

De la carrera 82A a la carrera 86, entre la calle 67B Sur a la calle 71A Sur.

De la carrera 79 a la carrera 86, entre la calle 70 Bis Sur a la calle 71F Sur.

De la Transversal 79D a la carrera 87, entre la calle 71F Sur a la Avenida calle 75 Sur.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: