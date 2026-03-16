Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 17 y miércoles 18 de marzo de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). Este martes 17 y miércoles 18 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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Martes 17 de marzo de 2026
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Usaquén
San José de Usaquén, La Granja Norte, El Redil, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita
De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 170 a la Calle 193
10:00 a.m.
24 horas
Desvío y empates redes acueducto
Suba
Las Flores, Villa Elisa, La Chucua, El Poa, Costa Azul, Potrerillo
De la Carrera 92 a la Carrera 104, entre la Calle 132 a la Calle 145
8:00 a.m.
24 horas
Instalación macromedidor
Teusaquillo y Barrios Unidos
Muequetá, La Esperanza, San Luis, Chapinero
De la Calle 57 a la Calle 68, entre la Carrera 14 a la Carrera 24
9:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Fontibón
Granjas de Techo y Montevideo
De la Avenida Carrera 68 a la Avenida Carrera 68D, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22
7:00 a.m.
27 horas
Cierre a terceros
Puente Aranda
Estación Central, Industrial Centenario
De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Usme
Santa Librada Norte, Barranquillita, La Aurora, El Nevado, El Porvenir
De la Calle 73 S a la Calle 65 S, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 14L Este
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Soacha
León XIII, Reina Sofía, Rincón de Santa Fe, Pablo VI, Los Ocales, Los Olivos, La María, Juan Pablo I, El Cedro I y La Despensa
De la Diagonal 30 a la Calle 59, entre la Carrera 4(Autopista Sur) a la Carrera 24
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Bosa
Villa del Río, Villa del Río Reservado, Senderos de Madelena I y II
De la Calle 53C Bis Sur a la Diagonal 57C Sur, entre la Carrera 61 a la Carrera 71B
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
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Miércoles 18 de marzo de 2026
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Suba
Aures, Lagos de Suba, Aures II, Lechs Wales
De la Carrera 97 a la Carrera 118, entre la Calle 126 a la Calle 132
8:00 a.m.
24 horas
Instalación macromedidor
Suba
Canódromo, Prado Veraniego Sur
De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129
8:00 a.m.
24 horas
Instalación válvula
Usaquén
Santa Bárbara Central
De la Carrera 11 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127
10:00 a.m.
24 horas
Renovación de red acueducto
Ciudad Bolívar
Arabia, Quiba Urbano, El Minuto de María, El Tesoro, Naciones Unidas
De la Calle 83 Sur a la Calle 78C Sur, entre la Carrera 18M a la Carrera 18B Bis Sur A
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Américas Occidental, Castilla, Castilla (al sur de la Avenida Calle 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Suboficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos Avenidas, Pío XI, Pío XII, Portal de Castilla, Portal de las Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de los Ángeles, Santa María de los Ángeles, Villa Castilla, Villas de Castilla
De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8, entre la Avenida Carrera 72 a la Avenida Carrera 86
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
San Cristóbal
Vitelma
De la Diagonal 2A Sur a la Avenida Calle 11 Sur, entre la Carrera 11 Este a la Carrera 5 Este
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.