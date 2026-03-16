Cortes de luz este martes 17 de marzo de 2026 en Bogotá, Mosquera, Funza y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 17 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República y los municipios de Mosquera, Funza y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Ciudad Jardín Sur. De la calle 17 Sur a calle 19 Sur entre carrera 9 a carrera 11 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio El Corzo Rural. De la calle 48 Sur a calle 50 Sur entre carrera 94 a carrera 96 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Chapinero Central. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 55 a calle 59 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Chicó Norte III Sector. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 94 a calle 96 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Villa del Mar. De la carrera 104 a carrera 106 entre calle 67 a calle 69 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Osorio XII. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 42 Sur a calle 44 Sur – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Provivienda Occidental. De la carrera 71 a carrera 74 entre calle 33 Sur a calle 37 Sur – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Pensilvania. De la carrera 30 a carrera 32 entre calle 5 a calle 7 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Moralba. De la carrera 14 Este a carrera 16 Este entre calle 41 Sur a calle 42 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Los Laches. De la calle 3 a calle 5 entre carrera 5 a carrera 7 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Altos de Chozica. De la calle 144 a calle 146 entre carrera 87 a carrera 89 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Club de Los Lagartos. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 120 a calle 122 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Belalcázar. De la carrera 29 a carrera 31 entre calle 51 a calle 54 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Ciudad Salitre Nororiental. De la carrera 56 a carrera 60 entre calle 23 a calle 25 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Samoré. De la calle 48 Sur a calle 50 Sur entre carrera 25 a carrera 27 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Mosquera, Cundinamarca

Parque Industrial Agrosavia. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Vereda San José. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Funza, Cundinamarca

Vereda La Isla. Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Chía, Cundinamarca

De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 8 a calle 10. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.