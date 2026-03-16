Ojo con los cierres en la Carrera 40 entre calle 22A Bis y Av. Calle 24; y entre Calle 24C y Av. Calle 24

Foto: UMV.

Con el fin de adelantar las actividades de construcción de las redes, pavimento, urbanismo, construcción de la ciclo-infraestructura y espacio público, en cumplimiento del contrato IDU-1787-2023, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre del carril Occidental en la Av. Carrera 40 entre Calle 22A BIS y Av. Calle 24, en sentido Sur – Norte; y el cierre de un carril en la Av. Carrera 40 entre Calle 24C y Av. Calle 24, en sentido Norte – Sur (Mapa 1).

Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades iniciarán el 18 de marzo de 2026 y finalizarán aproximadamente en cinco meses, con horario de cierre las 24 horas del día.

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares y del transporte público

Los usuarios que transitan en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 40, continuarán transitando por el carril que quedará habilitado sobre la calzada Occidental (Mapa 2 – línea Azul).

Los usuarios que transitan en sentido Sur – Norte por la Av. Carrera 40, continuarán transitando por el carril que quedará habilitado sobre la calzada Oriental (Mapa 2 – línea Roja).

Traslado de los paraderos del SITP

El paradero del SITP 118A06 ubicado en la calzada Oriental de la Av. Carrera con Calle 22B, se trasladará a 170 metros al Norte de la ubicación actual (Mapa 2).

El paradero del SITP 119A06 ubicado en la calzada Occidental de la Av. Carrera con Calle 24A, se trasladará a la calzada Norte de la Av. Calle 24, a 50 metros al Occidente de la Av. Carrera 40 (Mapa 2).

Tránsito peatonal

Los andenes y la infraestructura existente para los peatones no sufrirán ningún tipo de afectación.

Recomendaciones

Se recomienda a los peatones transitar por los andenes y senderos peatonales, así mismo, realizar los cruces en las esquinas y sitios destinados para tal fin.

Se recomienda a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.

Se recomienda a los peatones, ciclistas y conductores atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.

Se recomienda a los usuarios del servicio del SITP realizar el ascenso y descenso de los buses en los paraderos establecidos.