De Bogotá a su hábitat natural: 66 animales silvestres recuperaron su libertad en el departamento del Meta

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) realiza acciones conjuntas con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) para devolver a diferentes especies a sus ecosistemas naturales. Un total de 66 animales de 14 especies silvestres fueron recuperados en Bogotá y liberados en la Reserva Natural Yurumí, en el departamento del Meta.

Entre anfibios y reptiles lograron ser rescatados durante operativos de control al tráfico ilegal de fauna y transporte clandestino en Bogotá para su comercialización.

Cada animal recibió atención especializada en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre del Distrito. Allí recibieron tratamiento médico, desparasitación y acompañamiento hasta cumplir con las condiciones óptimas para retornar a su medio natural.

Los animales disfrutan nuevamente de un lugar que brinda todas las condiciones de alimento y refugio y, lo más importante, podrán seguir cumpliendo su rol en la naturaleza, un lugar del que nunca debieron salir, afirmó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto Carreño.

Este grupo se suma a otros 151 animales rehabilitados por la CAR y Cormacarena. En su nuevo hogar contarán con refugio, alimento y adaptación para su supervivencia sin ser víctimas de trata ilegal.

¿Cómo denunciar el tráfico ilegal de especies silvestres en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) convoca a la ciudadanía a ser «Guardianes de la vida silvestre» y denunciar casos de tráfico de animales mediante las siguientes líneas de atención:

Líneas telefónicas: 318 7125560 – 318 8277733 – 6013778854

Correo electrónico: fauna@ambientebogota.gov.co.

Línea de Emergencias 123.

Sobre la reserva Yurumí en el departamento del Meta

Ubicada en el municipio de Puerto López, departamento del Meta, es una área estratégica que abarca 800 hectáreas destinadas a la protección de la fauna y flora dentro de la subcuenca del río Yucao, en la Orinoquia colombiana.

La reserva ha sido escenario de diferentes acciones de conservación como la liberación de más de 2.000 animales y la siembra de 50.000 árboles en zonas de restauración.