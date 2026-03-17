Dian: Morosos recibirán descuento de 85% en sanciones si se ponen al día antes del 30 de abril de 2026

–En el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, anunció varios alivios tributarios para los deudores morosos con esa entidad, y que estarán vigentes hasta el 30 de abril de este año.

A través del Decreto 0240 del 12 de marzo de 2026?, la Dian estableció mecanismos extraordinarios que les permitirán a los contribuyentes con deudas pendientes con el fisco no solo ponerse al día, sino reducir de forma significativa las sanciones e intereses de mora.

La entidad estableció que los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2025 tuvieran deudas tributarias, aduaneras y cambiarias podrán aplicar a la tasa especial en intereses de mora del 4.5% y pagar, únicamente, el 15% del monto de sanciones. Es decir, el contribuyente podrá ahorrar hasta el 85% del total de la sanción original.

Este beneficio aplica solamente cuando la sanción no sea inferior a la sanción mínima que corresponde a 10 UVT ($524.000). sin embargo, agrega el decreto que para acceder a estos beneficios, el interesado deberá cancelar el 100% del valor del capital de la deuda.

La Dian ofrece otro beneficio adicional para los omisos, es decir, aquellas personas que no hayan presentado declaraciones, o que necesiten corregirlas. Se trata del pago del 15% de la sanción correspondiente y sin intereses de mora.

La Dian invitó a los contribuyentes con obligaciones pendientes a aprovechar estas condiciones especiales, “que presentan una oportunidad excepcional para normalizar su situación fiscal con menores costos y contribuir al financiamiento de las acciones que adelanta el Estado para atender la emergencia”.

De acuerdo con el Decreto 0240, las medidas extraordinarias de alivio tributario “no comprometen los principios de igualdad, equidad y justicia porque no son generalizadas; son temporales y no establecen una condonación absoluta de intereses o sanciones”, sino que son “instrumentos de choque fiscal” con los que se busca atender los efectos de la calamidad pública.