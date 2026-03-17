Gobierno anuncia inicio de transferencias por $323.495 millones para hogares en pobreza extrema

–Con una inversión de 323.495 millones de pesos, Prosperidad Social realizará entre el 20 de marzo y el 5 de abril próximos el primer ciclo de transferencias monetarias de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA a 763 mil 312 hogares beneficiarios de todo el país.

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, afirmó que «con este primer ciclo seguimos garantizando que las transferencias lleguen a los hogares que más lo necesitan. Nuestro compromiso es fortalecer la protección social, apoyar el cuidado en las familias y contribuir a que miles de hogares en situación de pobreza puedan mejorar sus condiciones de vida”.

Explicó que, a través de la línea de valoración del cuidado, se prioriza a hogares registrados en pobreza extrema del Sisbén, con especial énfasis en familias monoparentales con niños menores de 6 años y hogares con personas con discapacidad que requieren cuidado permanente.

Asimismo, Prosperidad Social señaló que mantiene su compromiso con los pueblos indígenas mediante un enfoque étnico que garantizará transferencias a más de 35 mil hogares durante este primer ciclo de 2026.

Para asegurar la continuidad del proceso, se mantendrá la focalización establecida a finales del año anterior.

La entrega de los recursos en este primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA se realizará mediante la modalidad de giro para todos los hogares beneficiarios. La cobertura en el territorio nacional se garantizará a través de la unión temporal conformada por SuRed y Supergiros.

Prosperidad Social reiteró a los beneficiarios que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios, e invitó a consultar únicamente los canales oficiales para evitar fraudes.

Entre los canales disponibles se encuentran la página web www.prosp?eridadsocial.gov.co?, el canal de contenido de WhatsApp, el formulario web para presentar PQRSDF y las gerencias territoriales y regionales de la entidad.