Gobierno destina $24 mil millones para financiar proyectos en inteligencia artificial y tecnologías cuánticas

–El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación abrió la convocatoria ColombIA Inteligente 2026, una iniciativa que destinará 24 mil millones de pesos para financiar proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación basados en inteligencia artificial y tecnologías cuánticas, con el objetivo de resolver problemáticas concretas en los territorios y fortalecer las capacidades científicas del país.

La convocatoria, que llega a su tercera edición, hace parte de las apuestas del Gobierno del presidente Gustavo Petro para impulsar soluciones tecnológicas con impacto real en las regiones. En esta oportunidad, se busca promover proyectos que partan de resultados previos de investigación y avancen hacia su validación en entornos reales, así como su escalamiento y apropiación por parte de las comunidades.

Uno de los ejes centrales de la convocatoria es el trabajo colaborativo. Las propuestas deberán presentarse mediante alianzas entre instituciones de educación superior, empresas nacionales y organizaciones territoriales, con el fin de articular capacidades académicas, tecnológicas y sociales en la solución de desafíos locales.

En este proceso podrán participar organizaciones como asociaciones campesinas, cooperativas agropecuarias, consejos comunitarios de comunidades negras y otras organizaciones productivas rurales formalmente constituidas, lo que refuerza el enfoque territorial e inclusivo de la iniciativa.

La convocatoria prioriza proyectos que contribuyan al cierre de brechas en el acceso al conocimiento y que incorporen la participación de grupos poblacionales históricamente excluidos, como comunidades étnicas, víctimas del conflicto, personas en proceso de reincorporación y personas con discapacidad.

Los proyectos deberán enmarcarse en dos grandes líneas estratégicas. La primera corresponde a inteligencia artificial, con aplicaciones en biodiversidad, bioeconomía, sistemas agroalimentarios, energías renovables, transformación educativa, gestión del riesgo y salud. La segunda se centra en ciencias y tecnologías cuánticas, con desarrollos en procesamiento de información, comunicaciones seguras, sensórica cuántica y soluciones para energía sostenible y minerales estratégicos.

Cada iniciativa seleccionada podrá recibir hasta 2.000 millones de pesos y tendrá una duración máxima de 14 meses. Del total de recursos, 16 mil millones se destinarán a proyectos en inteligencia artificial y 8 mil millones a iniciativas en tecnologías cuánticas.

La convocatoria estará abierta hasta el 13 de abril de 2026 y los proyectos seleccionados serán anunciados el 30 de junio del mismo año.

Con esta iniciativa, el Gobierno nacional busca seguir fortaleciendo el ecosistema científico y tecnológico del país, promoviendo el desarrollo de soluciones innovadoras que contribuyan al crecimiento productivo, la sostenibilidad ambiental y el bienestar social de las regiones.