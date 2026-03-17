Eliminar subsidios a la gasolina y limitar exportaciones de carne para proteger el bolsillo de los colombianos, determina el presidente Petro

–El presidente Gustavo Petro anunció este lunes en el marco del Consejo de Ministros medidas para estabilizar la situación fiscal del país y garantizar la seguridad alimentaria de los hogares colombianos, tras advertir que su administración no repetirá políticas que generen déficits insostenibles en el presupuesto nacional.

En primera instancia, el jefe de Estado ordenó mantener la política de no subsidiar el consumo de combustibles fósiles a través del presupuesto nacional, calificando como un error histórico la acumulación de deudas en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

“Los usuarios de gasolina me entenderán, porque no vamos a llevar a Colombia hacia un desastre fiscal. Por ahí pasaríamos a un desastre de la banca, por ahí pasaríamos hacia una parálisis de la producción, aumento del desempleo, y ni de vainas, cuando hemos logrado tanto en lo económico como hasta el día de hoy», afirmó el mandatario.

El presidente Petro subrayó que el uso de recursos públicos para abaratar la gasolina no solo es contrario a lo que debería hacerse, sino que genera una trampa financiera que su gobierno está decidido a mitigar.

“Recibimos ya con un déficit alto y se ha elevado respecto a lo que recibimos. ¿Por qué se elevó? Por el pago de nuestra parte de 50 billones de pesos al FEPC. Estúpido, no hay otra palabra para decir eso», recalcó.

En este sentido, el mandatario ordenó: “No vamos a pagar más subsidio a la gasolina» porque “quiebra al Estado».

En una segunda directriz de alto impacto para la economía familiar, el presidente Petro solicitó limitar las exportaciones de ganado en pie y carne hacia China.

Según el análisis presidencial, el incremento de los precios de la carne por encima de la inflación general, en los últimos meses, se debe a que la oferta interna disminuye para priorizar mercados internacionales.

El mandatario calificó como un “contrasentido» que se exporte esta proteína esencial hacia China mientras los colombianos enfrentan precios imposibles de pagar.

“No podemos exportar carne a los chinos porque nos quedamos sin una sola vaca en Colombia. Y yo he pedido que eso tenga una limitación. No tiene sentido que, teniendo un déficit de 14 mil millones de dólares anuales con China, estemos vendiéndole carne a China. Es un contrasentido», dijo.

El presidente insistió en que la prioridad de su política agraria debe ser el abastecimiento nacional. En lugar de vender ganado, propuso equilibrar la balanza comercial con el país asiático a través del fortalecimiento del turismo, por lo cual instó a la Cancillería y a Migración Colombia a facilitar el ingreso de visitantes de esta región.

El mandatario vinculó estas medidas con la lucha contra la inflación, la cual, según su visión, depende estructuralmente del precio de los alimentos y no solo de las tasas de interés.

Con estas medidas, el Gobierno nacional busca aumentar la oferta alimentaria interna, sanear las finanzas públicas y preparar al país ante riesgos internacionales como la volatilidad del precio del petróleo y los efectos climáticos sobre las cosechas.

El tema central del Consejo de Ministros fue la Reforma Agraria con el propósito de conocer los avances.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro presentó productos de cacao provenientes de distintas regiones del país que avanzan en procesos de sustitución de cultivos de hoja de coca.

“Hay 42.000 hectáreas inscritas de 30 mil familias en Putumayo, Nariño y Catatumbo que ya están en este proceso. Lo hacemos gracias a la confianza del campesinado cultivador de hoja de coca que ha trabajado con nosotros”, destacó el Mandatario al resaltar el avance en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.